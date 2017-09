Damián Scokin, CEO de Despegar, sobre el iPO: "Hay mucho apetito por invertir en la Argentina"

No es el primer unicornio argentino en llegar a Wall Street. Otros gigantes tecnológicos ya habían dado el paso: MercadoLibre había hecho lo propio en el New York Stock Exchange (NYSE) en 2007 y Globant le siguió en la misma plaza en 2014. Desde el año pasado, los rumores de que Despegar se les unirían eran fuertes. A principios de 2017, comenzaron con los preparativos que incluyeron un road show por Estados Unidos y una petición formal en la Security and Exchange Comission (SEC) que fue aprobada ayer, para comenzar a cotizar. Hoy, le tocó a Damián Scokin, su CEO, y a su equipo de cercanos colaboradores, tocar la tradicional campana: recaudaron US$ 300 millones y lograron una valoración por encima de los US$ 2.000 millones.

Desde el mismísimo piso del NYSE, Scokin --ex CEO de LAN para el país y también en Chile y a cargo de la fusión con la brasileña TAM-- habló con Apertura.com sobre el desafío de pasar a ser una compañía pública y lo que harán con el dinero de estos nuevos inversores.

Abrieron su IPO con un buen precio de acción. Recaudaron US$ 300 millones. ¿Cuál es la percepción de Wall Street respecto a la compañía y al pujante segmento del e-Commerce latinoamericano?

Es una gran muestra de apoyo la que recibimos en nuestro primer día; los mercados quieren que sigamos creciendo como compañía. Ya lo percibiamos pero igual nos sorprendió. Empezamos con todo el proceso hace seis meses y eso significó tener contacto diario con 9 ó 10 inversores en un roadshow que nos llevó por muchas ciudades de los Estados Unidos. Por el contacto con ellos nos dabámos cuenta de que les interesaba mucho la acción de Despegar pero la demanda superó 13 veces lo que ofrecíamos. Hay muchas ganas de asociarse al proyecto pero también de participar en el futuro de la Argentina; hay mucho apetito por invertir en empresas locales. Y que haya más compañías de e-Commerce acá es una buena cosa para otros emprendedors que quieran también hacerse públicos.

Hubo otras empresas argentinas que los precedieron. ¿Se guiaron en el éxito de esas experiencias?

Sí. Hay una percepción muy fuerte de que el talento argentino genera valor. MercadoLibre y Globant son miembros de la comunidad de e-Commerce en la Argentina y tienen una trayectoria impecable. Cuando venís de la Argentina y hablas de e-Commerce, todos saben que estás hablando en serio. Son reconocidas como empresas importantes en el mercado americano y nos han ayudado mucho a que podamos lograr nuestra IPO; es una comunidad muy generosa la nuestra.

¿Por qué ahora? ¿Necesitaban el dinero para expandir el negocio o tenía más que ver con encontrar el timing perfecto y buscar cierto reconocimiento del mercado de capitales?

Es una combinación de las dos cosas. Pero, en principio, creemos que es el momento. Hay mucho interés de invertir en la Argentina. Pero también quereremos seguir acelerando nuestro crecimiento en la región y tener acceso a más fondos para invertir en mejores productos para nuestros clientes era un gran estimulo.

Se parecen a MercadoLibre y Globant en otro punto importante: se saltearon el mercado de capitales argentino y salieron directamente a cotizar en Nueva York. ¿Por qué?

Tuvo más que ver con la base de inversores que queríamos tentar. Queríamos gente con mucho conocimiento del sector tecnológico y, más allá del precio y del éxito de la acción en este primer día, nos alegra que quienes apostaron por nosotros sean fondos con operaciones en los Estados Unidos, China, India, incluso Latinoamerica. Son inversores de calidad, no fondos especuladores, y en tecnología es muy importante tener inversores de largo plazo.

Scokin, tocando la tradicional campana, con sus equipo de colaboradores.

Marcos Galperín dijo esta semana que, de realizarse una reforma en la ley de mercado de capitales, no descartarían cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. ¿El próximo paso es capitalizarse localmente?

Queríamos empezar en los Estados Unidos por razones que no tenían que ver con cambios en la regulación. Pero no descartamos para nada cotizar, eventualmente, en otras plazas.

En otras oportunidades han optado por ingresar a otros mercados a través de adquisiciones. ¿Esa es la estrategia con los millones que recaudaron?

Hay muchas oportunidades de crecimiento en la región, no solamente a través de adquisiciones. La verdad es que el destino de esos fondos es cambiar, sumar servicios, para acompañar el crecimiento del mercado. Queremos ofrecer más productos a nuestos clientes y que nos sigan eligiendo. Así que el capital va a ir a tecnología, que es lo que mejor hacemos. No vendemos petróleo o soja. Lo único que vendemos es talento argentino y hoy los mercados dicen que eso vale US$ 2.000 millones. Después de 18 años es bueno que lo hayan reconocido, más en un sector tan importante para la economía argentina como el del e-Commerce.

Pasar de ser una empresa privada a una pública tiene sus riesgos. Hay muchos casos de hostile takeovers en los que el management pierde el control de la compañìa. ¿Es algo que los preocupa?

No. Nuestra porción de acciones públicas es menor al 20% por lo cual sería muy raro que a partir de ahí surja un cambio de control, más si consideras que Tiger Global tiene más de 45% de las acciones. En nuestro caso, no aplica.

