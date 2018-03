Con una inversión de $ 90 millones Arcor y Bagó lanzan una línea de suplementos dietarios

Con 3 años de trabajo y más de $ 90 millones invertidos, Grupo Arcor - compañía productora de alimentos- y Bagó - compañía farmacéutica- presentaron Simple, una línea de 5 suplementos dietarios que buscan ayudar a incorporar de manera práctica los nutrientes necesarios que pueden faltar en la alimentación diaria.

"Arcor desarrolló la matriz alimenticia necesaria para cuidar las características de textura y sabor, incorporar los ingredientes principales y llegar a un producto superador. Por su parte, Laboratorios Bagó aportó toda su trayectoria científica en el desarrollo de productos farmacéuticos y los protocolos de controles necesarios para garantizar la calidad y funcionalidad de los nuevos productos", explicaron ambas compañías argentinas en el lanzamiento realizado hoy en el Alvear Palace Hotel

Autoridades del Grupo Arcor y Bagó

"El objetivo es contribuir al bienestar de los argentinos y con la visión de que pensar en grande en nuestro país es posible, Laboratorios Bagó y Grupo Arcor buscan que las personas adopten un hábito saludable más fácilmente. En esta misma línea, ambas compañías refuerzan su compromiso con la vida activa y la alimentación saludable, como parte de su Política de Sustentabilidad", agregaron.

Para esta etapa de lanzamiento, Simple se compone de cinco productos: Simple Vitalidad para mejorar el rendimiento físico y mental ($330) ; Simple Fibra enfocado en regularizar y normalizar el tránsito intestinal ($330); Simple Calcio + vitamina D con el objetivo de mantener la salud ósea ($320); Simple Dieta Control que ayudará al propósito de comer adecuadamente, contribuyendo a controlar el peso ($390); y Simple Proteína + Energía en formato barra de cereal para que los músculos se recuperen más rápido después de la actividad física ($38).

Los productos serán de venta libre y podrán conseguirse en farmacias a partir de abril. "Es importante aclarar que no es una golosina, sino un suplemento dietario dirigido a adultos sanos que busquen complementar su alimentación por eso que para no confundir al consumidor es que la distribución se realizará en farmacias", explicaron. Se producirán 500.000 unidades el primer año y se distribuirán en 6000 farmacias. A futuro no descartan la distribución en supermercados y exportar hacia otros países.

La línea Simple se elabora en las plantas del Grupo Arcor de Recreo - Catamarca, Colonia Caroya - Córdoba y Arroyito – Córdoba, en las cuales se hicieron inversiones para la elaboración de este tipo de producto junto a la integración del know how de Laboratorios Bagó en el mundo de la salud.