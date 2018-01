Cómo será “la tienda del futuro”: los pasos a tener en cuenta para reinventarse

Las modalidades de consumo han cambiado y poco a poco el universo online le ha ganado terreno al offline. Según un informe realizado por la consultora Big Data para PayPal, durante el último año la cantidad de negocios que sumó una tienda online creció un 15,8 por ciento, protagonizado especialmente por los pequeños comercios. Sin embargo, un informe elaborado por IBM asegura que las tiendas físicas están lejos de un “apocalipsis”, aunque para sobrevivir deberán reinventarse.

Para llevar a cabo este proceso, el reporte menciona a la Inteligencia Artificial y a la realidad virtual como dos herramientas de las cuales los negocios offline pueden nutrirse para poder mejorar la experiencia de sus clientes. Para Diego Castiglioni, encargado del área Watson Customer Engagement Sales en IBM, el paso fundamental es crear una sinergia entre la tienda online y la física. En diálogo con Apertura.com, el ejecutivo describió cómo imagina la “tienda del futuro” y vaticinó que las personas “no serán reemplazadas con tecnología”.

¿Van a desaparecer las tiendas físicas?

No, van a empezar a evolucionar y cambiar para mejorar y transformar la experiencia que hoy en día tienen los clientes y que la fusión del mundo online y offline sea sinérgica. Lo que va a pasar es que cada vez más las marcas y las empresas buscarán tener una experiencia única y dejar de lado la diferenciación entre lo que es el cliente online y físico y unirán todo.

¿Cuál es el estado actual de las tiendas físicas?

Las marcas recién están comenzando a tratar de hacer ese match de conocer al cliente con una visión única, poder lograr esa identificación de cuál es el cliente que les compra en las tiendas físicas y qué pasos dio en el mundo online para llegar a esa compra. Hoy un típico caso que sucede es el de comprar un producto online y cuando querés ir a cambiarlo en la tienda, te dicen que ellos no te vendieron ese producto. Pero están empezando a apalancarse en tecnologías que permitan tener esa sinergia. La tendencia que cada vez más se está utilizando en la región y en la Argentina es la aplicación de tecnologías cognitivas que permitan al e-commerce poder entender y conocer a los clientes utilizando Inteligencia Artificial para crear experiencias superadoras.

Con estas herramientas, ¿el e-commerce le va a ganar a la venta tradicional?

Eso varía un montón por el tipo de producto, pero en un estudio reciente sobre la Generación Z, que es la primera nativa digital, la gran mayoría de ellos confían que prefieren comprar en la tienda física antes que en la online. Pero es algo que se da en ambos casos, quizá empiezan buscando online y después van a la tienda a probárselo o el caso inverso. Cada vez se da más esa confluencia, se elimina la barrera para que sea una experiencia omnicanal.

¿Qué pueden hacer los comercios más pequeños que tal vez no tienen la capacidad de inversión en tecnología que sí puede tener una cadena más grande?

Lo bueno que tiene la IA y las soluciones cognitivas es que son soluciones en la nube por lo que no requieren una gran inversión inicial paa empezar a utilizar sus servicios. Tienen suscripciones mensuales, pagas lo que usas y después vas ampliándolo, eso ya es un gran diferencial. No es una gran inversión de hardware o servidores como era antes y esto te abre la posibilidad para que empresas no tan grandes puedan utilizar estas tecnologías.

¿Cómo te imaginás a las tiendas físicas en el futuro?

Me imagino una en la que los vendedores tendrás tecnología en la mano, asistentes cognitivos para responder consultas del cliente más rápido, por ejemplo, ver si hay inventario de algún producto o si está disponible. Serán tiendas más ágiles, donde no haya que hacer filas, el trabajo del vendedor será más simple, ya que podrá apoyarse en soluciones cognitivas y eso va a desembocar en más clientes y más ventas.

Entonces no creés que la tecnología pueda reemplazar a los vendedores…

No creo. La tecnología cognitiva, en este caso en retail, le va a hacer más sencillo el trabajo a los vendedores, pero no veo que en el corto o mediano plazo los sustituya sino que les va a dar herramientas para hacer mejor su trabajo.