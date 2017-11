Cómo Shaquille O’Neal mejoró sus finanzas después de gastar US$ 1 millón en 24 horas

Con cuatro anillos en su haber, 19 temporadas en la NBA y un carisma inigualable, Shaquille O’Neal es, sin dudas, uno de los jugadores más famosos de todos los tiempos. Durante su carrera como profesional amasó una fortuna superior a los US$ 292 millones, según Spotrac, y una vez retirado se convirtió en un inversor exitoso, sus participaciones van desde la industria gastronómica hasta la tecnológica. Sin embargo, en diálogo con Business Insider, asegura que la lección más importante de negocios la aprendió cuando tenía tan solo 20 años.

En aquel entonces, Shaq formaba parte de la plantilla de Orlando Magic y su potencia física y talento lo destacaban y varias marcas apostaban por él como una de las grandes promesas del básquet estadounidense. Fue así como una compañía de tarjetas coleccionables arregló un contrato millonario con el futuro astro. “Mi agente me llamó y me dijo: ‘Tienes US$ 1 millón’. Pero no le había descontado su 15 por ciento ni el impuesto estatal de Texas ni lo de la Ley de Contribución al Seguro Federal (FICA, por sus siglas en inglés)”, relató el ex jugador.

Para el basquetbolista, uno de sus grandes sueños era tener un auto elegante, entonces apenas tuvo ese dinero en su cuenta y la chequera en mano, decidió ir a conseguirlo. Luego de comprarse un Mercedes-Benz último modelo por US$ 150.000, surgió el primer inconveniente. “Llegué a mi casa y mi padre me dijo: ‘Que lindo, ¿dónde está el mío?’. Tuve que ir a comprarle el mismo e hice una cuenta simple: me quedan US$ 700.000. Pero regresé a casa y mi madre me señaló que ella también quería una versión más pequeña del mismo que salía US$ 100.000”, recordó. Así fue que, con US$ 600.000 en el banco, O’Neal gastó una parte de lo que le quedaba en joyas y anillos.

“Unos días más tarde me llamó el gerente del banco y me contó que mi cuenta estaba en rojo por casi US$ 60.000. Estuve escribiendo cheques y comprando cosas que realmente no necesitaba. En ese momento me di cuenta que necesitaba un business manager”, apuntó.

Asimismo, el jugador retirado brindó, en una nota con CNN, una serie de recomendaciones financieras para todo deportista. “Consejo número uno: aprender lo que son las anualidades”, destacó. Según O’Neal es preferible invertir en instrumentos que brinden una renta todos los años en lugar de gastar en artículos de lujo que perderán valor. Además, señaló que lo mejor es poner un 75 por ciento de los ingresos en el banco pensando a futuro. “¿Quieres autos, aretes de diamante y joyas? Haz lo que quieras con el otro 25 por ciento”, sentenció.