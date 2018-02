Comcast oferta US$ 31.000 M por Sky y entra en guerra con Fox y Disney

Son viejos rivales de la industria y su pelea no terminó, ya que, al parecer, está a punto de comenzar un nuevo round entre Comcast y Fox. El conglomerado de medios estadounidense realizó una oferta de US$ 31.000 millones para quedarse con el 50 por ciento de Sky, una propuesta superior a la que Rupert Murdoch había puesto sobre la mesa para hacerse con el 61 por ciento restante de la compañía.

Recientemente, el magnate mediático había ofertado 10,75 libras por cada acción de la empresa de televisión por satélite. Murdoch fue parte fundamental del crecimiento de Sky que fue creada en 1990. Sin embargo, la propuesta de Comcast puso la vara un poco más alta al proponer un deal por 12.50 libras por cada título. Este movimiento produjo un alza en el precio de las acciones de Sky que aumentaron su cotización un 20 por ciento.

“Queremos mantener y mejorar el negocio de Sky. Sumarlo a la familia de negocios de Comcast va a incrementar de 9 a 25 por ciento nuestros ingresos a nivel internacional. Creemos que existen importantes oportunidades de crecimiento al combinar nuestros negocios”, expresó en un comunicado el CEO de Comcast, Brian Roberts. A su vez, afirmó que, de confirmarse una fusión, ambas compañías crearían a un “líder único” en materia de entretenimiento y tecnología.

Ofertas cruzadas

La batalla entre Fox y Comcast no es simplemente una puja de ofertas. La compañía dueña de NBC y Universal Pictures había propuesto un arreglo de US$ 60.000 millones a Murdoch para quedarse con su holding, que luego fue vendido a Disney por US$ 52.400 millones. La empresa del ratón también tiene voz en esta pugna, ya que uno de los assets que adquirió al comprar Fox fue, justamente, su participación accionaria en Sky. Además, en 2004, Comcast ya había intentado comprar Disney por US$ 54.000 millones, aunque sin éxito.

Si bien la oferta parece más tentadora desde lo económico, Comcast no la tiene fácil con otro Murdoch. En este caso se trata de James, hijo de Rupert, que actualmente se desempeña como chairman de Sky. Por lo que, según señala Reuters, será clave que la compañía liderada por Roberts obtenga el aval de los directores independientes para lograr que su propuesta siga con vida.