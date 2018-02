Chouinard: “La única solución al cambio climático está en la agricultura”

“Soy pesimista”, responde Yvon Chouinard, fundador de la marca de ropa Patagonia cuando se le consulta si las grandes compañías de indumentaria podrían llegar a adquirir una actitud responsable en relación a lo social y ambiental. El empresario - conocido por su fuerte compromiso con el medio ambiente- pasó por la Argentina y dio esta semana una charla inspiracional para emprendedores en el Predio El Dorrego.

Además de hombre de negocios, Chouinard es herrero, escalador, surfista, kayakista, pescador y esquiador. Él nota cierta relación entre los negocios y los deportes que realiza. “Creo que la enseñanza más grande que me dejó el alpinismo es que es más importante cómo escalás una montaña que llegar a la cima. Si me preguntan cuánto dinero hice el año pasado, no tengo idea. Estoy concentrado en el proceso. No hay que enfocarse en el final, sino en que el proceso sea correcto”, señala el CEO de Patagonia.

Ya en su juventud Chouinard decidió que quería ser empresario. Dice: “Yo no quería jugar el juego de otros. Deseaba inventar mi propio juego. No me gustaba que la gente me dijera lo que tenía que hacer. En esta sociedad se supone que debemos competir unos con otros y yo deseaba competir conmigo mismo”.

Una empresa contra la crisis ambiental

Tanto Patagonia como Patagonia Provisions se gestaron con una misma misión: fabricar el mejor producto sin causar daños innecesarios, utilizando los negocios para inspirar e implementar soluciones a la crisis ambiental. Si bien la marca de indumentaria comenzó a fines de los sesenta, en 2013 comenzaron a incursionar en una línea de alimentos. La empresa comercializa comidas y snacks elaborados bajo estándares de producción orgánica y de bajo impacto ambiental.

“Creemos que hay una gran oportunidad y una urgente necesidad de un cambio positivo en la industria alimentaria. La única solución al cambio climático está en la agricultura”, destaca el orador. Chouinard critica la sobreexplotación de la capacidad de los campos, la cría de animales con antibióticos y los manejos poco sostenibles del agua. Patagonia quiere dejar atrás los productos químicos utilizados por la industria.

Yvon Chouinard se reunió con emprendedores en el predio El Dorrego.

Chouinard dijo en exclusiva a Apertura.com qué aspectos se deberían mejorar en su empresa. “Asumimos el compromiso para 2025 de no usar materiales vírgenes y no utilizar materiales hechos a partir de petróleo. Tratamos de hacer lo más que podemos a partir de materiales reciclables”, señala.

Si algo puede ser reparado, en Patagonia se ponen a disposición. En Estados Unidos, cuentan con una camioneta que recorre colegios y universidades y les enseña a los estudiantes como arreglar la ropa. “En caso de que no quieran repararla, nos ofrecemos a ayudar a encontrar un nuevo dueño para la prenda”, comenta.

Hace unos años la empresa recibió un premio del National Advertising Council. “Los premiados éramos Nike y nosotros. El director de marketing de Nike dijo que estaba agradecido con sus dos agencias de marketing por acompañarlos en el proceso. Luego, hablé yo y dije que no podía agradecer a las agencias de publicidad, porque no tenía ninguna. De hecho, en Patagonia somos buenos en marketing, pero no publicitamos. Nuestra estrategia es muy simple. Les decimos a las personas quienes somos, pero eso significa que tenemos que cumplir con aquello que decimos”.

Chouinard asegura que no tiene mentores y que tampoco admira a las grandes empresas. Cree que las corporaciones que hablan de responsabilidad social solo hacen greenwashing. Es decir, prácticas que llevan a cabo las empresas con el único objetivo de aumentar sus ventas mediante marketing verde pero sin realmente llevar a cabo una gestión sostenible de verdad. “Las corporaciones no entendieron que las cosas cambiaron y que el consumidor no es el mismo. Muchas le tienen miedo al cambio. Hoy los emprendedores son los que tratan de hacer las cosas bien”, reflexiona.

Durante la charla, el empresario también brindó su opinión sobre el gobierno estadounidense. “Hay que aceptar la idea de que hay límites. Yo creo que el imperio americano ha terminado. Este gobierno es muy conservador y cree que hay que privatizar todo. Hasta quiere privatizar los Parques Nacionales. La entrada para visitarlos sería de 70 dólares. Si uno no es rico, no va poder entrar a los propios parques”.

Por último, se tomó una fotografía con los asistentes para reclamar al gobierno argentino un rio sin represas. Se refería al Rio Santa Cruz y a las represas Kirchner/Cepernic.