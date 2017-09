Cencosud vendería el 50% de sus operaciones de tarjeta de crédito en Argentina

El minorista con sede en Santiago de Chile estaría planeando vender el 50 por ciento de sus operaciones de tarjeta de crédito en la Argentina y Perú, según información publicada por Bloomberg. El motivo sería reducir la millonaria deuda de la compañía en ambos países.

Cencosud SA estaría iniciando contacto con entidades prestamistas le aseguró una fuente al medio financiero. Los posibles compradores deberían asumir la responsabilidad de la deuda de ambas divisiones que sería de US$ 550 millones en la Argentina y US$ 150 millones en Perú. Apertura.com se comunicó con voceros de la compañía, pero todavía no realizaron ninguna comunicación oficial al respecto.

El grupo chileno había informado durante agosto de este año que ejecutaría un plan de venta de activos no estratégicos con el objetivo de desarrollar el negocio y recaudar US$ 1000 millones. El plan se llevaría a cabo dentro de los próximos 12 a 18 meses.

(Noticia en desarrollo)