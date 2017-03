BlaBlaCar: la empresa que creció durante la crisis de 2008 y hoy se expande en América Latina

La Navidad de 2003 marcó un antes y un después en la vida del francés Frédéric Mazzella. Durante el viaje a casa en el auto de su hermana, notó la gran cantidad de asientos vacíos que había en los vehículos que estaban en la ruta. En ese momento decidió fundar BlaBlaCar, una red social que pone en contacto a conductores que cuentan con asientos libres con pasajeros que desean hacer ese mismo viaje.

La empresa se consolidó en España durante la crisis financiera internacional de 2008, ya que se ofrecía como un medio para poder realizar largos trayectos simplemente compartiendo los gastos de combustible y peajes. La plataforma opera hoy en día en 22 países y cuenta con alrededor de 40 millones de usuarios. Luego de desarrollarse principalmente en Europa, en 2015 BlaBlaCar realizó su salto en Latinoamérica. Shirly Kalush, responsable de desarrollo de negocios de la compañía, fue la encargada de lograr el desembarco en este continente en México y Brasil. “En el primer año en Brasil tuvimos 1 millón de asientos compartidos”, destaca Kalush en diálogo con Apertura.com.

Luego de casi dos años, Shirly Kalush analiza el modelo de negocios de la plataforma, las posibilidades de lanzar BlaBlaCar en Argentina y los proyectos de la empresa para 2017.

¿Por qué eligieron Brasil para lanzarse en Sudamérica?

Era el país con mayor potencial. Es el país con mayor cantidad de habitantes, tiene la flota más grande de autos con alrededor de 50 millones de vehículos, además un 58% de la población está conectada online. Otro criterio que tenemos en cuenta es la cantidad de rutas y ciudades importantes entre las que la gente puede moverse, hoy estamos trabajando solo en el sur y sudeste brasileño.

¿De cuánto fue el crecimiento en este mercado durante ese tiempo?

Tuvimos un crecimiento de dos dígitos cada mes. Brasil es uno de los países que crece más rápido después de Rusia. Esto se debe a que ahí ya existía el hábito, de manera informal, de compartir coche para realizar grandes trayectos.

En un primer momento era gratuito BlaBlaCar, ¿cómo gana dinero hoy?

En Europa se paga electrónicamente, entonces le cobramos a cada pasajero un 15% de comisión por la gestión. En los países emergentes donde todavía no está tan desarrollado este método de pago no estamos cobrando. En esos lugares no ganamos dinero, sino que lo estamos invirtiendo. Fue difícil el cambio pero cuando comunicamos los beneficios del pago electrónico nuestra comunidad no cayó sino que creció.

¿Cómo se establece el precio de cada viaje?

Nosotros ponemos en contacto al conductor y a los pasajeros, sugerimos un precio a cobrar para cada pasajero en base a los gastos promedio de gasolina y peajes para ese recorrido, sin embargo, damos un margen para poder subirlo o bajarlo. La idea es que los conductores no ganen dinero, si ganás dinero ya no es una actividad de compartir gastos sino un taxi.

En su expansión compraron varias compañías en distintos países como la alemana Carpooling o la húngara Autohop, ¿cuál es la estrategia detrás de estas adquisiciones?

No lo hicimos tanto para adquirir una base de clientes porque al momento de comprarles eran empresas pequeñas, sino que lo hicimos para adquirir al equipo que tenían. Cuando vamos a un país es difícil conseguir un equipo bueno de gente e intentamos buscar startups que encajen con la mentalidad de BlaBlaCar y tengan conocimiento del mercado. El 30% de los empleados de la empresa solían ser emprendedores.

¿Es rentable BlaBlaCar?

Hoy la empresa no es rentable en sí porque estamos en fase de inversión. En 2015 recibimos US$ 200 millones de inversión y eso nos sirvió para hacer marketing en los nueve países en los que estábamos lanzando la compañía.

¿Tienen pensado recibir más inversiones este año?

Lo que recaudamos la última vez nos sirve para el marketing de este año, el próximo y hasta tal vez el próximo. Este 2017 nuestro foco está puesto en digerir toda esa gran expansión de 2015 y enfocarnos en mejorar nuestro producto.

Entonces, ¿está muy lejos un posible lanzamiento en Argentina?

Hoy en día no pensamos en expandirnos, aunque estudiamos mucho a la Argentina y Colombia, esos dos países serían los próximos si algún día queremos expandirnos en América latina. Creo que el tercero mercado en la región podría ser Argentina, es más interesante que Colombia a nivel rutas, pero no sé en qué año podría realizarse.

BlaBlaCar tuvo un conflicto legal en España con la Confederación Española de Transporte en Autobús, aunque la Justicia falló a favor de su compañía. ¿El antecedente de Uber en Argentina también incide en esa decisión?

Yo fui gerente general de Safer Taxi en Argentina (aplicación para reservar taxis en internet) y sé que no es fácil, hay muchos intereses en juego que hacen que algunas tecnologías no avancen. Uno no sabe qué problemas va a tener en ese país hasta que se lanza ahí, pero en realidad el que termina siendo perjudicado con esos conflictos es el consumidor.

¿Por qué nunca se expandieron hacia Estados Unidos?

Por varias razones y pienso que nunca vamos a entrar; es una sociedad muy individualista y no tienen incorporada la acción de compartir. Principalmente es porque BlaBlaCar funciona en lugares en los que tanto tener un coche como cargar gasolina son actividades muy caras, entonces el conductor no tiene incentivos de compartir gastos.

Hace un par de meses el fundador Frédéric Mazzella dejó de ser el CEO de la empresa, ¿por qué se alejó?

Nicolas Brusson es nuestro nuevo CEO. Frédéric armó una mini startup dentro de BlaBlaCar que se llama Le Lab (“el laboratorio” en francés) y junto a 10 personas están desarrollando un nuevo producto que si todo sale bien lanzaremos a fin de año, no puedo contar más que eso.

