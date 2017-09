Batman Day: los negocios detrás del Caballero de la Noche

Luego de ir al cine con su familia, un niño de tan solo ocho años es testigo del asesinato de sus padres a sangre fría. Entre llantos jura vengarse combatiendo el crimen en su ciudad natal y para lograrlo se somete a un riguroso entrenamiento. Finalmente, decide adoptar la figura de murciélago como su emblema, ya que deseaba transformar una criatura traumática de su infancia en el principal temor de sus enemigos. La historia es conocida y tuvo incontables adaptaciones en el cine y la televisión desde su primera publicación en mayo de 2939. El sábado 23 de septiembre, DC Comics celebra un nuevo Batman Day para honrar a uno de los superhéroes más populares de todos los tiempos que todavía representa una gran usina de negocios para la editorial estadounidense.

Si bien su origen está en las comics, bajo el mando de Bob Kane y Bill Finger, el Hombre Murciélago logró atravesar todos los ámbitos de la cultura pop. Desde las primeras figuras de acción hasta la última película protagonizada por Ben Affleck, cada producto que lleva la marca Batman es sinónimo de éxito asegurado. Aunque la crítica destrozó el largometraje Batman v Superman estrenado a principios de 2016, el film acumuló más de US$ 330 millones en la taquilla mundial.

Cuatro años después de su debut en las páginas de DC Comics, Lewis Wilson fue el encargado de personificar por primera vez a Bruce Wayne – runo Díaz para el público hispanoparlante. Sin embargo, fue el actor Adam West durante la década del 60 el que popularizó el personaje con su impronta desfachatada y situaciones insólitas como la famosa escena de la bomba. El actor, fallecido en junio de este año, se puso el traje de Batman para la serie televisiva por dos años y también fue parte de la película estrenada en 1966 que, según Internet Movie Database (IMDB), juntó US$ 3 millones en la taquilla estadounidense.

Aunque Michael Keaton, George Clooney y Val Kilmer también utilizaron el mítico traje del superhéroe, fue Christian Bale el que logró el mejor rendimiento económico. La trilogía del Caballero Oscuro dirigida por Christopher Nolan acumuló US$ 1100 millones en venta de tickets y fue alabada tanto por la crítica como por los fans del Encapotado.

El cine y la televisión catapultaron al vigilante de Ciudad Gótica a la fama, pero el mundo de las historietas es su verdadera casa. Según el ranking realizado por el sitio Insider Monkey, Batman acumula más de 460 millones de ejemplares vendidos y distribuidores como Diamond Comic utilizan números del empresario de doble vida como benchmark para medir el éxito de otros comics.

Llevar el estilo de vida del Hombre Murciélago no es nada fácil, sin embargo, sus incursiones nocturnas y miles de gadgets son financiados con la fortuna que su familia generó gracias a Industrias Wayne. De acuerdo a lo publicado por Mirror, ser Batman puede costar alrededor de US$ 682 millones; solo la mansión Wayne y la baticueva representan un gasto de US$ 83 millones.

El mercado de las figuras de acción es un terreno fértil para las franquicias y dentro del universo de DC Comics, el detective –no es un científico– es el gran ganador. Según The Licensing Letter, el archienemigo del Guasón es el personaje que mayor facturación le genera a la editorial por fees de venta de productos con su licencia – US$ 494 millones. Asimismo, la industria de los videojuegos tampoco le es ajena. En 2014, Lego Batman consiguió el récord Guinness como el más vendido de la historia con más de 12 millones de copias a nivel mundial, mientras que la última producción de Rocksteady Studios, Batman: Arkham Knight, lleva 4 millones de juegos vendidos.

El Batman Day comenzó hace cuatro años para festejar el 75° aniversario de nacimiento del superhéroe, aunque este año DC Entertainment decidió sumar al festejo a Harley Quinn que este año cumple 25 años desde su creación. La compañía organizará eventos en las comiquerías, librerías y escuelas alrededor de todo los Estados Unidos, durante la jornada participarán históricos autores de historias del Encapotado para firmar autógrafos. Mientras tanto, los fanáticos esperan novedades con respecto a la próxima participación de su héroe favorito en la gran pantalla que se estrenará a fin de año: La Liga de la Justicia.