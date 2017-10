Atrápame si puedes: Frank Abagnale advierte que hoy cometer fraude es mucho más fácil

La historia de Frank Abagnale se hizo conocida en el película Atrápame Si Puedes, donde interpretado por el actor Leonardo Di Caprio, cuenta cómo logró, gracias a que suplantaba identidades y falsificaba cheques, amasar una fortuna de 2,5 millones de dólares en los años sesenta con solo 16 años. Hoy - uno de los estafadores más perseguidos de la historia de EEUU- trabaja para el FBI y ofrece soluciones a empresas y gobiernos para evitar el fraude en Internet.

Entrevistado por Wall Street Journal, Abagnale aseguró que la tecnología, lejos de brindar seguridad, hoy hace que las estafas sean más fáciles e realizar. “Siempre digo que lo que hice 50 años atrás, es hoy 4000 veces más fácil de hacer que cuando yo lo hice. La tecnología ayuda al crimen, siempre habrá personas que quieran usar la tecnología de una forma negativa y dañina. Hoy es mucho más fácil falsificar un cheque y conseguir información que antes. La gente en Facebook cuenta que auto tiene, el nombre de sus padres, de sus hijos, a donde van de vacaciones y donde trabajan. No hay nada que no puedas encontrar buscando en internet en un par de minutos”, explicó.

“No creo que se haya hecho mucho para proteger a los consumidores. No se concientiza lo suficiente sobre los riesgos. Hay que educar a los consumidores. Los gobiernos deberían tomar medidas y multar a los bancos y a las empresas si no lo hacen”, opinó Abagnale. “Hoy la población con más riesgo es la gente mayor. Muchas veces los llaman por teléfono y los engañan con información que sacan de las redes sociales y así los estafan. No ven a su víctima y ésta no les ve a ellos, no sienten compasión porque sólo ven una pantalla de computadora. Por eso es mucho más fácil defraudar hoy que cuando yo lo hacía. En mi época tenías que vestir o hablar de cierta forma y entrar en contacto con la víctima", señala Abagnale.

Leonardo Di Caprio y Fran Abagnale durante el rodaje de Atrápame Si Puedes. PHOTO:GLOBE PHOTOS/ZUMAPRESS

En sus años de estafador, Abagnale se hizo pasar por piloto, médico y abogado, hasta que finalmente fue atrapado y cumplió con una condena de 5 años de cárcel. Al salir el FBI le ofreció que colaborara con ellos a atrapar a otros defraudadores y aceptó. Hoy es asesor, consultor antifraude y fundador de 41st Parameter, que forma parte de Experian y que es una de las compañías líderes en soluciones antifraude.

Acerca de su cambio de rol de delincuente a policía, Abagnale aseguró que agradece haber podido cambiar de vida. “Vivo una vida mucho mejor ahora sin preocuparme de que me persigan. Siempre le digo a la gente que no me salí con la mía, pasé 5 años en prisión desde los 21 a loa 26, lo mejor de mi juventud tras las rejas. No fue una vida divertida, fue una vida muy solitaria”, relató. “De lo que más me enorgullezco es de trabajar hace 40 años con el FBI, de estar casado con la misma mujer hace 41 años y de tener tres hijos, el mayor hoy agente del FBI”, concluyó.