Arrestan a un multimillonario con inversiones en Twitter y Citigroup en la “purga de príncipes”

Una horas después de haber sido creado, el Comité Anticorrupción de Arabia Saudita decidió el arresto de 11 príncipes, cuatro ministros actuales y cerca de una docena de ex funcionarios del Gabinete saudí en lo que llaman una de las “purgas” más grandes. Entre los detenidos se encuentra el príncipe Alwaleed bin Talal, reconocido magnate que supo hacer negocios con Bill Gates y Rupert Murdoch, cuenta con inversiones en CitiGroup, Twitter y Four Seasons y cuya fortuna personal ascienda a US$ 19.000 millones, según Bloomberg.

La creación del organismo estuvo a cargo del príncipe heredero Mohamed Bin Salmán mediante un decreto real. El hijo favorito del rey Salmán viene liderando un ambicioso plan de modernización, teniendo entre sus principales proyectos la salida a la Bolsa de la petrolera estatal Saudi Aramco y la inversión de US$ 500.000 millones para crear una nueva ciudad. Según informa El País, el Comité Anticorrupción tiene la potestad de investigar, detener, congelar haberes, rastrear fondos y bienes de individuos implicados en prácticas corruptas.

De acuerdo a lo informado por The New York Times, los detenidos se encontrarían alojados en el hotel Ritz-Carlton de Riad. El motivo de la ola de arrestos sería la reapertura de dos casos: el de las inundaciones de Yeda en 2009 –hecho que dejó 122 muertos y 350 desaparecidos-, y el de Síndrome Respiratorio de Medio Oriente.

Desde que la detención del príncipe Alwaleed se hizo pública, las acciones de Kingdom Holding, la compañía con la que administra sus múltiples inversiones, cayeron un 12 por ciento y actualmente cotizan a 9 riyal –US$ 2,39. Recientemente, el magnate mantuvo reuniones con el CEO de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, ya que la empresa llevo a cabo la operación con la que finalmente se adjudicó el 16 por ciento del banco saudí, Banque Saudi Fransi. Asimismo, en 2016 Michael Bloomberg le brindó apoyo con Alarab News Channel, un proyecto personal de Alwaleed.

Además de tener acciones en Twitter y Lyft, el miembro de la familia real controla el 80 por ciento de Rotana, una importante compañía de medios en Oriente, según Bloomberg. El real estate es otra de las industrias en las que Alwaleed puso el ojo, de hecho, comparte inversiones en Four Seasons Hotels and Resorts con el fundador de Microsoft, Bill Gates. También llegó a ser el segundo accionista más importante de News Corporation, el holding de Rubert Murdoch, aunque luego vendió su participación.

Aunque esta cruzada anticorrupción le hizo ganar puntos de popularidad al príncipe heredero Mohamed, algunos especialistas aseguran que la noticia podría asustar a algunos inversores que planeaban financiar los proyectos saudíes.