Airbnb lanzó su Oficina de Turismo Sostenible para luchar contra el turismo “chatarra”

La saturación turística se había convertido en uno de los principales pilares de batalla de algunas de las capitales del mundo, especialmente las europeas, contra Airbnb, la plataforma de alquiler de viviendas. Como respuesta, hoy la compañía anunció en Buenos Aires el lanzamiento de su Oficina Global de Turismo Sostenible (Health Tourism Office en inglés), que tiene como objetivo “democratizar los beneficios de la actividad”. Así lo explicó durante su presentación Chris Lehane, director global de Políticas Públicas y Comunicaciones de Airbnb. Asimismo, el ejecutivo anunció un memorándum de entendimiento con Provincia de Jujuy, definió qué considera como turismo sostenible a diferencia del turismo "chatarra” y brindó datos sobre la performance de la empresa en el país.

Compartir datos analizados para poder elaborar estrategias turísticas y partnerships con ciudades para promover distintas locaciones en particular serán algunas de las actividades que desarrollará esta nueva unidad de Airbnb. “Creemos que las empresas tecnológicas tenemos una responsabilidad como ciudadanos globales. Nuestro modelos no solo ayuda a promover un empoderamiento de las comunidades sino que también, en tiempos en los que la tecnología desplaza a personas de sus trabajos, nosotros la usamos para darles oportunidades económicas”, expresó Lehane.

Uno de los primeros acuerdos que se desprende de este anunció, y se convierte en el primero firmado con una provincia argentina, es el rubricado con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. De acuerdo a lo explicado por el ejecutivo, este memorándum tiene como objetivo promover destinos alternativos y fomentar la actividad en zonas rurales. “Estamos emocionados al respecto y esperemos que sea el primero de muchos en el país”, aseguró Lehane, quien se encuentra en Buenos Aires para participar de la 18° Cumbre Internacional del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

Desde hace casi cinco años que la empresa opera en la Argentina y, según afirman oficialmente, los números exhiben un crecimiento de tres dígitos en el último tiempo. Un anfitrión argentino promedio alquiló su vivienda alrededor de 32 días al año en 2017 y obtuvo ingresos por un poco más de $ 33.000. A principios del año pasado, Airbnb reportaba que un porteño alojaba huéspedes 59 noches al año y ganaba cerca de $ 39.000 en 2016. En 2017, estas cifras crecieron un 25 por ciento, ya que en la Ciudad de Buenos Aires los hosts embolsaron $ 49.000 por compartir su espacio 68 días. La Argentina es el tercer mercado en importancia dentro de la región, detrás de Brasil y México.

El turismo "chatarra"

“Así como hay una diferencia entre comida saludable y la comida chatarra, también la hay entre turismo sostenible y turismo masivo”, comentó Lehane. Y detalló: “Para nosotros el turismo sostenible es local, auténtico, diverso, inclusivo y sustentable”. Según información brindada por la compañía, el 75 por ciento de los viajeros busca vivir una experiencia local y el 44 por ciento de ellos de sus gastos se dan en los mismos barrios en los que se hospedan. A su vez, el ejecutivo proyecta que para 2028, la empresa espera tener aproximadamente 28 millones de hosts en mercados emergentes.

Por otro lado, Lehane también oficializó la creación de un Consejo de Asesores, que se encargaran de asegurarse que Airbnb sea una solución a la saturación turística. Este organismo estará conformado por cuatro especialistas: David Scowsill, director general del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo; Taleb Rifai, ex secretario general de la Organización Mundial de Turismo; Rosette Rugamba, ex directora general de Turismo de Ruanda; y Bob Carr, ex ministro de Asuntos Exteriores de Australia. La compañía espera tener más de mil millones de viajeros recorriendo el mundo con su plataforma.

Airbnb en el mundo

La compañía fundada hace diez años por Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blecharczyk opera actualmente en 191 países del mundo. Sus 4,8 millones de alojamientos están distribuidos en 81.000 ciudades del globo y ya conectó a más de 300 millones de huéspedes con anfitriones que ofrecían sus viviendas.

El 81 por ciento del negocio de la empresa se encuentra fuera de Estados Unidos - sus headquarters están en San Francisco -. En América latina, el negocio exhibió un crecimiento interanual del 50 por ciento en 2017, en materia de alojamientos disponibles. La región cuenta con 330.500 hosts activos, que, en promedio, recibieron US$ 2100 por 22 noches reservadas al año. En 2017, los anfitriones latinoamericanos recibieron US$ 951 millones.