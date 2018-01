Aerolíneas vs. deportistas: historias de pérdidas, destrozos y eliminaciones

La travesía de Gustavo Fernández, número uno del ranking mundial de tenis adaptado, para defender el título del Abierto de Australia obtenido en 2017 comenzó con una mala noticia. El argentino denunció en Twitter que la aerolínea Air New Zealand le había perdido su silla de ruedas. Sin embargo, este no es el primer caso de un deportista que muestra su descontento con alguna empresa de este rubro en la red social del pajarito.

You missed my wheelchair and you didnt have the courtesy of answer the phone in an entire day. Please @FlyAirNZ contact with me as soon as posible.