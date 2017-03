AT&T consiguió el visto bueno de la UE y está más cerca de comprar Time Warner

AT&T Inc logró la aprobación de la Comisión Europea para su planeada adquisición de Time Warner Inc por U$S 85.400 millones, anunció el miércoles el segundo operador de telefonía móvil más grande de Estados Unidos. Se esperaba que la fusión fuera aprobada en Europa, pero aún requiere el visto bueno del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El acuerdo se cerraría a fines de año, dijo AT&T.

Durante su campaña electoral, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que se oponía a la fusión, y en enero un funcionario de su equipo de transición reveló a Reuters que el mandatario aún estaba en contra del acuerdo.

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos no espera una revisión del acuerdo, dijo un portavoz de la agencia el mes pasado.

El Departamento de Justicia, que está revisando los documentos presentados sobre el proyecto de fusión, tiene que demostrar que el acuerdo perjudica a la competencia con el fin de bloquearlo. "Creo que lo que todo el mundo está esperando es (ver) quién encabezará la división antimonopolio del Departamento de Justicia", dijo Roger Entner, analista de Recon Analytics. Las acciones de AT&T subían un 0,33 por ciento, a U$S 42,23, a las 1428 GMT en la bolsa de Nueva York.