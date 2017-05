Tiene 31 años y ya es country manager

Todos los días, Valeria Landi atravesaba las puertas del edificio ubicado en Miñones 2177, Núñez, para estudiar Economía Empresarial. Hoy repite la rutina en el mismo lugar, pero con un objetivo distinto: liderar la operación para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia de una las compañías de avisos clasificados online más importantes del mundo.

En diciembre de 2014, OLX –fundada por el entrepreneur Alec Oxenford y y Fabrice Grinda en 2006-– inauguró sus nuevas oficinas en la exsede de la Universidad Di Tella, donde comparte los pasillos con empresas como MEC o la constructora Caputo. Landi camina con firmeza sobre sus stillettos negros rodeada de empleados en remera y zapatillas. La ejecutiva se prestó a hablar dos veces con APERTURA. Primero por teléfono y, una semana después, en las instalaciones de OLX.

En pleno comedor, que también hace las veces de espacio de usos múltiples, y adonde muchos empleados se mueven con sus notebooks para trabajar out of the desk, la Country manager se maneja como una más, pero su estilo remite al de una ejecutiva tradicional, no de una firma de tecnología. “Siempre me imaginé a mí misma trabajando en una empresa y la Di Tella tenía una propuesta más analítica que la que ofrece una carrera de administración tradicional, por eso la elegí”, relata.

Historia de vida

No tiene que ir tan atrás en el tiempo para hacer un repaso de su carrera profesional: Landi tiene 31 años y, en solo 12, obtuvo su licenciatura, trabajó en dos consultoras internacionales –Nielsen y McKinsey–, cursó su MBA en Berkeley, California, y se encargó de ejecutar el proceso de venta de la compañía de cosméticos que su familia tenía en zona norte.



Allí vivió su primera experiencia laboral. “Quería trabajar en la empresa de mi familia, pero después me di cuenta de que está bueno hacer recorrido afuera”, aclara. Por eso, durante el último año de carrera empezó a trabajar en Nielsen como analista de mercado para empresas de consumo masivo. Ya con licenciatura en mano y experiencia laboral, decidió irse a los Estados Unidos para cursar un MBA. “Me surgió la inquietud de irme a vivir afuera”, reconoce y define su paso por Berkeley como una experiencia muy intensa: “Estás todo el tiempo con gente nueva, con perfiles distintos que trabajaron en mercados totalmente distintos, te abre mucho”, agrega. La apertura al mundo, para Landi, fue literal. A los 24 años y gracias al máster, pasó un mes en Senegal trabajando en un proyecto para una fundación que daba cursos de aclimatamiento cultural para extranjeros y, con eso, financiaba proyectos de protección de minorías.

“Son experiencias únicas. Trabajé en los Estados Unidos con el proyecto y después viajé para su implementación, es una plataforma que te permite vivir ese tipo de experiencias”, reflexiona.

El MBA también le abrió las puertas de McKinsey. “Trabajé casi dos años desde la oficina de Buenos Aires en proyectos para toda Latinoamérica”, subraya. Esta función la llevó a trabajar en Lima, San Pablo y Santiago de Chile. “Soy muy inquieta y me aburro fácil. De consultoría me encantaba que cada tres o seis meses podía cambiar de industria. Pasaba de estar con una compañía de telefonía a tener que meterme en una mina en el medio de los Andes”, recuerda. Ese mismo vértigo es el que le atrae de la industria de la tecnología: “Cada tres o cuatro meses algo cambia y hay que adaptarse de nuevo”, bromea.



En una situación de ese tipo fue que pasó a ser Country manager. Landi llegó a OLX en octubre de 2015, como Strategy and Operations manager, posición por la que reportaba directo a Agustín Garicoche, por ese entonces, número uno en el país. A los cuatro meses, Garicoche pasó a ser el jefe de Operaciones para Latinoamérica y junto a Leonardo Rubinstein, CEO para la misma región, coincidieron en que ella era la persona más idónea para reemplazarlo. “Pasé de tener cinco personas a 30 a cargo de manera directa en menos de seis meses”, reconoce y se sincera: “Fue un desafío gigante tener que encargarme del doble de temas”. Es por esto que Landi hace hincapié en la importancia que tuvo Garicoche en su recorrido dentro de la empresa: “Cada tanto seguimos charlando de temas de trabajo que no sé cómo resolver, es alguien a quien puedo buscar y me ayuda mucho a clarificar los puntos de vista”, explica.



Su ascenso también se dio dentro de un proceso clave para OLX. En 2016, la firma comenzó a salir de su etapa de inversión, en la que solo estaba enfocada en crecer en usuarios y vendedores, para empezar a monetizar la plataforma. “Se invirtió muy fuerte en marketing y en producto y llegó el momento de la verdad, de ver si los usuarios valoraban nuestro producto y cuánto podíamos llevarnos de esto”, detalla. En menos de un año, OLX duplicó su personal y ya tiene 374 empleados. El número sube todos los meses: “La compañía crece rápido y a veces no se llega a contratar”, reconoce. Landi define su rol como el de una gran apagadora de incendios.

“En esta etapa es muy importante priorizar. En general soy pragmática, tiendo a resolver rápido, soy poco orientada a los detalles. Reconozco que este tipo de perfiles, a veces, les cuesta a los más detallistas”, admite. Dentro de las dificultades de su posición, menciona que, muchas veces, les es difícil conseguir a las personas indicadas. “Más que para un puesto específico, necesitamos encontrar gente flexible y muy abierta al cambio”, desarrolla.



Desde su lugar, la ejecutiva tuvo que trazar la estrategia local para que su equipo desarrolle skills comerciales. Los grandes segmentos que escalaron en el último año fueron el de autos y propiedades. El modelo elegido para la monetización fue el freemium. Al igual que la app de música Spotify, se puede optar por un servicio gratuito o pago. Con este último se logra que el anuncio quede mejor posicionado y se vea más rápido.



Landi destaca el punto de intercambio entre particulares para responder cómo hace OLX para diferenciarse de MercadoLibre. “Tenemos un negocio distinto. Ellos están más enfocados a lo que es Marketplace, un modelo tipo Amazon, en el que los comercios venden a particulares productos nuevos. Nosotros nos enfocamos en el persona a persona”, justifica. Otro de los frentes abiertos para OLX son las mismas redes sociales. ¿Por qué una persona vendería algo en OLX si lo puede ofrecer vía Facebook? Landi responde sin titubear: “Es una plataforma 100 por ciento abocada a los clasificados. Tenemos mucho tráfico, tenemos una app. En la página web todo esta ordenado por geolocalización, para comprar a gente que esté cerca de uno. Solo hacemos clasificados y estamos especializados en esto”.

El original de esta nota fue publicado en el número 281 de APERTURA.

