Silvia Tenazinha, de Almundo.com: “La discriminación, a veces, la hacemos nosotras mismas”

En marzo se cumplió su primer aniversario como country manager de Almundo.com en Argentina, una de las compañías de viajes más grandes de la región. Silvia Tenazinha desarrolló su carrera durante casi 20 años en la industria tecnológica y hace un año asumió el desafío de adentrarse por primera vez en el mundo del turismo.

Licenciada en Informática, egresada de la Universidad del Salvador, comenzó como data entry en una agencia de publicidad y luego se desempeñó durante varios años en las divisiones comerciales de la multinacional alemana SAP. En 2012 tomó las riendas del liderazgo por primera vez cuando la nombraron presidenta de Oracle Argentina, empresa desarrolladora de software. “Mi carrera nunca la hice pensando en cómo ascender profesionalmente, que te vaya bien es una consecuencia natural de hacer las cosas con pasión”, asegura Tenazinha.

Trabajaste durante muchos años en empresas ligadas al sector de la tecnología, ¿cómo fue el cambio de pasar de Oracle a Almundo.com?

Para mí la tecnología no es un fin en sí mismo, sino que es un “habilitador para…”. Este cambio es para ver como aplico mejor la tecnología para dar un mejor servicio. Creo mucho en el customer experiencia, eso te determina por qué una persona elige a una compañía y no a otra.

Ser líder también implica tener una agenda cada vez más ocupada, ¿cómo fue asumir ese rol?

En tecnología el trabajo es real time y 7x24, no recuerdo cuando fue la última vez que realmente me desconecté. En 1991 tuve mi primer celular y no paré de estar conectada desde ese momento. Además, cada decisión tuya impacta mucho en muchas personas, entonces tratás de ponderar el conocimiento técnico y el fundamento racional de cada decisión.

¿Cuándo tomaste real consciencia de que estabas a cargo?

Cuando tomás una decisión errónea e impactás en un montón de gente que quizás pierden un proyecto. Ser líder es asumir riesgos, trabajar siempre corriendo el límite, haciéndolo distinto.

¿Ves todavía cierta resistencia del mundo corporativo a las mujeres en posición de liderazgo?

No es importante si sos hombre o mujer, lo importante es la actitud y capacidad de una persona. Nosotras mismas nos ponemos el techo de cristal, hay pocas mujeres líderes. No es que no llegan porque no las dejan sino porque no quieren, es la profecía no cumplida. La limitación está en uno y no en el contexto.

¿Cuál es la clave para superar esto?

No ponerse en una posición inútilmente femenina, la discriminación, a veces, la hacemos nosotras mismas. No hay mujeres ni hombres, somos pares de trabajo. Hay que incentivar a otras mujeres que están arrancando sus carreras a que hagan lo que les gusta. Que sea una decisión de ellas tener o no tener una familia, que no se sientan presionadas a tener que optar por ser profesional o tener una familia.

Hace unos meses dijiste que tu nicho era “transformar compañías”, ¿cómo sentís que transformaste Oracle y Almundo.com?

Me encanta mirar toda la compañía, detectar las variables clave y jugar con ellas para hacerla más eficiente y sustentable. En Oracle buscamos acercarnos a los clientes, hacer menos B2B y más B2C. En Almundo.com trabajamos con inteligencia artificial y con la idea de mejorar la experiencia del cliente. En vez de mirarse al ombligo, hay que mirar hacia el cliente.

¿Te reprochás algo que hiciste?

Muchísimas cosas, pero de eso se trata la vida. Lo importante es pedir disculpas y seguir. Acá tenemos una frase que es “fallar rápido” y yo le agrego “fallar rápido y barato” (risas). Yo prefiero que alguien se equivoque por hacer antes que se equivoque por quedarse pensando.

¿Cuál es el principal proyecto de Almundo.com en 2017?

Consolidar México y Colombia y abrir Brasil. Estamos con un proyecto de realidad virtual muy divertido con el que acercamos cualquier destino a toda la gente, pueden ver lugares de Argentina en 360 grados.

¿Cuáles son los destinos más elegidos por los argentinos?

Un 60% de nuestros pasajeros va a Europa, que es súper aspiracional para los argentinos. Estamos impulsando mucho los viajes dentro de Argentina, es increíble y no está lo suficientemente descubierto.

