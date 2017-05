Quién es la curadora de arte que una multinacional contrató como gerente

Para Victoria Tolomei, anotarse en talleres de arte y pasar su tiempo libre en museos fue algo cotidiano desde su infancia. Por eso, tras su vuelta de España –país al que se fue a probar suerte a los 18 años– se anotó en la carrera de Curadoría y Gestión de Arte. Y si bien su primer trabajo fue en una galería de grandes maestros, al poco tiempo comenzó a dedicarle toda su energía al arte urbano, un circuito totalmente opuesto al tradicional. Hace un año, su conocimiento sobre esa contracultura la llevó al lugar más inesperado: la oficina de una corporación multinacional.

En diálogo con Mujeres que hacen, la Brand Manager de Cynar para el grupo Campari habló sobre cómo terminó trabajando en una empresa y cuáles son las ventajas y los prejuicios de vincular arte y marcas.

¿Cómo y cuándo empezaste a estar a cargo de la marca de este aperitivo?

Cynar venía vinculándose con distintos referentes de la cultura de la calle y otros movimientos contraculturales, por eso Mariano Maldonado, gerente de marketing del grupo Campari, estuvo dos años intentando convencerme de que empezara a trabajar con ellos; para acercar esos artistas al equipo de trabajo de la empresa.

¿Por qué creés que te llamaron a vos en vez de a alguien del área del marketing?

Hay distintos perfiles de curadores, y el mío es un poco más disruptivo y alternativo. Lo bastante concreto e importante para ellos es que yo estoy vinculada con esa escena urbana a la que la marca intenta llegar, y por eso asumieron que todo sería mucho más fluido. Además, el arte urbano tiene la particularidad de ser muy abierto, propenso a la colaboración y receptivo al intercambio. Y por ser es más accesible es que también es más atractivo para las marcas.

¿Cuáles son tus funciones específicas en este nuevo trabajo?

En Campari se me da bastante libertad. Lo que yo hice apenas empecé a trabajar con Cynar fue comprender qué es lo que se estaba comunicando y qué es lo que representa el producto. Me senté a conectar con la botella como si fuese una obra de un artista, a sentir el producto y lo que está contando. Y lo que para mí es interesante son los caminos que se toman para llegar a las cosas. En base a eso, el resultado puede ser más o menos diferente. Depende de cómo hacés las cosas, tenés la posibilidad o no de que eso que estás contando llegue. La responsabilidad más grande que tengo tiene que ver con darle forma a todo ese abordaje o programa cultural que tiene la marca, que es un programa cultural específico, Aval Cynar.

¿Te sentiste cómoda desde el primer momento o no te fue tan fácil adaptarte al ámbito corporativo?

Ingresar a la empresa fue todo un proceso de adaptación. Tuve que aprender más de negocios, algo que en parte ya había incorporado cuando autogestionaba distintos proyectos. En esas oportunidades, siempre tenés que tener una cierta estructura de planificación.

A la hora de trabajar en una marca, ¿qué valor agregado puede dar una curadora de arte?

Las marcas se olvidan que lo más importante es la vinculación emocional con las personas que te elijen. Tenés que tocar una fibra, tenés que estar contando algo y tomando una postura en relación a las cosas que están pasando a tu alrededor y la plataforma desde la que elegís lanzar tu marca. Para las empresas, el mundo artístico resulta muy atractivo porque es tan genuino que la devolución para una marca siempre es positiva. Después podemos charlar si la manera en la que lo hacen nos gusta o no nos gusta. A mí me contactó una marca de bebidas sin alcohol muy importante para trabajar en un proyecto juntos, y como no se sostenía mucho en el tiempo, no agarré, porque ahí tampoco hay mucho conocimiento detrás de la idea; es quedarse con lo epidérmico. A mí me interesa hacer algo que se sostenga en el tiempo independientemente de si una persona está o no está en el futuro.

En tu decisión, entonces, ¿hay algo de romper el prejuicio de que los artistas que trabajan con empresas "se venden"?

Creo que este cambio de paradigma que se está dando es importante, el de destrabar algunas prejuicios en relación a los artistas o gestores que se vinculan con las marcas, porque la clave está más que nada en de qué manera se genera el vínculo. En mi caso, yo quiero que sea algo real, y aprender de esto. Eso es lo que hace la diferencia para mí, no que una marca me vincule a ella porque “garpo” o lo mismo al revés. Cree que el arte es una herramienta de comunicación muy fuerte, un puente. Y mi objetivo es volverlo más accesible para todo el mundo.

@ @CaroPotocar