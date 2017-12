¿Por qué la Navidad le genera ingresos millonarios a Mariah Carey?

Si bien se considera la Navidad una época en la que aumentan los gastos y suben las ventas, pocas personas se ven tan beneficiadas en esta fecha como la cantante Mariah Carey y sin hacer demasiado esfuerzo. Considerada la autora del himno navideño estadounidense "All I Want For Christmas Is You", cada año Carey ve incrementados sus ingresos gracias a la vigencia de su pegadiza canción.

Lanzado por primera vez en 1994 el tema lleva recaudado hasta la fecha más de US$ 60 millones de dólares en regalías y según The Telegraph, el tema le permite a la cantante facturar cerca de medio millón de dólares al año.

Con 23 años de antigüedad, la canción sigue vigente cada Navidad y figura en el puesto número uno de las canciones navideñas más reproducidas en Spotify, agregando que por primera vez, ingresó al Top 10 de la revista Billboard.