Mark Wahlberg cobró 1500 veces más que su coprotagonista para refilmar las escenas de esta película

Aunque Hollywood elogió la decisión de Ridley Scott de desvincular a Kevin Spacey de All the money in the world, su última película, y reemplazarlo por Christopher Plummer a tan solo unas semanas de su estreno, hoy el largometraje del cineasta británico se encuentra envuelto en un escándalo. Según fuentes de USA Today que pidieron no ser nombradas, Mark Wahlberg, uno de los protagonistas del filme, embolsó US$ 1,5 millones por las regrabar las escenas sin el ex House of Cards, mientras que Michelle Williams solo recibió US$ 1000.

Luego de una semana en la que gran parte de la industria abogó por el fin al acoso y a las diferencias salariales, esto cae como un balde de agua fría. El director de Alien ya había filmado toda la película cuando las denuncias generaron una ola de repudio para con Kevin Spacey, que en el largometraje iba a interpretar al millonario John Paul Getty. Sin embargo, Scott rápidamente decidió borrarlo y volver a filmar sus partes sin modificar la fecha de estreno para la temporada navideña.

Esto fue bien recibido por el ambiente cinematográfico y el mismísimo cineasta había asegurado, en diálogo con USA Today, que ni él ni los actores habían recibido un pago extra por los reshoots –el costo fue de US$ 10 millones absorbidos por la productora Imperative. No obstante, de acuerdo a información del mismo medio, la agencia William Morris Endeavor, que representa tanto a Wahlberg como a Williams, habría negociado un jugoso cheque millonario para la estrella de Transformers. En tanto, para la actriz, habrían acordado un pago de US$ 80 en concepto de viáticos para los casi 12 días de filmación adicionales.

Finalmente, la película llegó a estrenarse el 25 de diciembre y, aunque lleva recaudados solo US$ 28 millones a nivel mundial, según BoxOfficeMojo, la película logró tres nominaciones a los Golden Globes 2018: Ridley Scott como Mejor Director, Christopher Plummer como Mejor Actor de Reparto y Michelle Williams como Mejor Actriz.