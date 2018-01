Maneja un fondo de US$ 3000 millones y asegura que Gandhi inspiró su filosofía para invertir

Ni un reconocido autor sobre inversiones, ni un perspicaz conocedor del mercado y tampoco un eximio financiero con una gran capacidad para anticiparse a los vaivenes económicos. Para Sohini Andani, su verdadera inspiración a la hora de formar su filosofía para invertir fue nada más y nada menos que Mahatma Gandhi. Pero ella no es una más dentro de la industria. Andani trabaja hace más de 20 años manejando inversiones y está a cargo de más de US$ 3200 millones en SBI Funds Management en Mumbai.

Según un artículo publicado por Bloomberg, la financiera tomó como libro de cabecera “Historia de mis experimentos con la verdad”, la autobiografía del padre de la independencia india. A partir de su constante lectura, Andani asegura haber aprendido de Gandhi la necesidad de simplificar las cosas, a admitir equivocaciones y a manejar a las personas. “Leer el libro de Gandhi me hizo darme cuenta lo que realmente se necesita para ser un líder”, afirmó. Y explicó: “A medida que escalás en tu trabajo, sea lo que hagas, es muy importante llevar a la gente contigo. No podés hacer nada solo”.

Desde pequeña desarrolló un particular interés por el mundo de las finanzas cuando en su colegio utilizaban como ejemplo en algunas clases los reportes anuales de compañías. Sin embargo, fue en 1995 que finalmente se animó a dar el primer paso y aplicó para trabajar en la firma de wealth management K.R. Choksey. Luego de trabajar unos años en research, donde señala haber aprendido a detectar como identificar a las compañías que le generarían riqueza a los shareholders, Andani se trasladó al sector tecnológico para recién desembocar en SBI en 2007.

En agosto de 2016 fue nombrada como una de las 10 top managers de India por Morningstar. En 2017 su fondo insignia SBI Blue Chip obtuvo un 27 por ciento de ganancia, mientras que su fondo de mediana capitalización creció un 24 por ciento durante el 2016. Si bien se describe a sí misma como una inversora conservadora –sostiene una inversión por entre 5 y 6 años-, señala que uno de sus desafíos es poder obtener buenos resultados también en un mercado alcista.

La filosofía de Andani a la hora de realizar inversores también está influenciada por el Bhagavad Gita, texto sagrado hinduista. Según le aseguró a Bloomberg, este libro la ayudó a manejar mejor el estrés. “Cuando hacés tu trabajo de la mejor manera posible, tu ansiedad por el resultado se desvanece. El placer está en el viaje y no en el destino”, detalló. Y concluyó con respecto a su posición conservadora: “En un mercado alcista, si tengo un bajo rendimiento, no tengo problemas porque doy un rendimiento un poco menor al de mis pares; sin embargo, si es un mercado bajista protejo de una mejor manera su dinero, entonces me considero a mí misma una mejor gestora de fondos”.