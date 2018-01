"La transformación digital requiere animarse a innovar y no tenerle miedo al fracaso"

Carla Dawson es la co-fundadora de Onmarc, consultora especializada en transformación digital que se dedica a encabezar procesos de transformación de grandes empresas a nivel continental. Dawson es una Ingeniera Industrial y en Sistemas estadounidense -trabajó en HP e IAE - y reside desde 2005 en Córdoba. Entre sus casos más exitosos, lideró diferentes procesos transformación digital en McAfee Argentina, Vulcano-sa.com, Sportcomweb y Moldear.com.ar y SERMA (empresa de medios). En diálogo con Mujeres Que Hacen, Carla explicó de qué se trata la transformación digital y cómo liderar la reinvención dentro de una organización para que se mantenga competitiva.

¿Qué te motivó a introducirte en el mundo digital?

Mi generación es un poco offline y un poco online, así creo que eso siempre motivó el interés. Puntualmente cuando nació mi primera hija y empecé a comprar más online para evitar salir de casa y las filas, me di cuenta que ya era un tendencia, que mi forma de consumir estaba cambiando y que el mundo iba para ese lado, lo que me llevó a llevar mi carrera hacia ahí también.

¿Cómo ves parada a la Argentina hoy en lo que refiere a procesos de transformación digital?

Argentina a nivel tecnológico lo veo muy avanzada, el mundo entero está con el tema de la transformación digital y las empresas argentinas van a estar enfrentando grandes desafíos dentro de 5 y 10 años. Algunas van a sobrevivir y otras no. Veo que lo lograrán las que entiendan que el consumo y los paradigmas están cambiando y decidan meterse de lleno en lo digital sin tenerle miedo al cambio.

¿Cuáles son los principales obstáculos que ves dentro de las empresas a la hora de atravesar estos procesos?

Hay empresas que todavía no creen que la digitalización las va a afectar, no entienden la escala de del impacto, piensan que no será tanto. Después hay muchas personas dentro de las empresas que se dan cuenta que se viene un cambio grande pero su rol en la empresa no permite que hagan la transformación. El principal desafío que vemos es que la transformación digital requiere que las empresas se animen a innovar y eso implica fracasos pero muchas no están dispuestas a abrir la posibilidad de equivocarse. Hay personas que llegan a puestos jerárquicos con mucho sacrificio y no quieren proponer cosas muy innovadores por miedo a perder su puesto de trabajo – lo que es entendible- y eso atenta contra la innovación.

¿Cómo ves el avance de la automatización?

Creo que la automatización va a venir muy fuerte pero que no necesariamente implica una amenaza, sino una oportunidad que va a generar nuevos trabajos. Claro que para ello es importante que desde el ámbito público y privado se invierta en educación para prepararse para el mundo que se viene. La robótica y 3D son áreas que van a crecer muchísimo, lo mismo que la ciencia de datos y la Inteligencia Artificial. Para ser competitivas, las empresas tienen que educar.

¿Qué aconsejarías a la hora de encarar un proceso de transformación digital?

En Onmarc destacamos cuatro pilares fundamentales de la transformación digital: el primero es la excelencia en el canal de venta digital. Se ve claramente que el consumo en los Shoppings por ejemplo está bajando entonces si esas marcas no perfeccionan sus canales de venta online, van a perder. El segundo pilar es la reevaluación de la propuesta de valor del producto o servicio para mantenerse competitivo, en un mundo dinámico y cambiante, ver dónde está hoy el consumidor. El tercer pilar es la parte de capital humano, que se tenga en cuenta el cambio cultural es muy importante desde RRHH. Quienes forman parte de la empresa deben participar de este proceso de cambio para sentirse parte. Por último, como cuarto pilar recomendamos a las empresas tener un programa de innovación propio y a su vez un programa de adquisición de starups, ya que hoy las startups están pensando en soluciones para el mundo digital y tienen una flexibilidad que muchas veces no tienen las empresas grandes. La incorporación de Big Data, es decir adquirir herramientas que permitan usar los datos para tomar mejores decisiones, los ayudará a mantenerse competitivos en la era digital.

G Guadalupe Sánchez Granel