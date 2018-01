La actriz de Grey's Anatomy renovó contrato por US$ 40 millones

“Ahora tengo 48 años, y finalmente llegué al lugar en el que me siento bien pidiendo lo que me merezco”, contó Ellen Pompeo – quien hace 12 años interpreta a Meredith Grey en la exitosa serie Grey’s Anatomy- a The Hollywood Reporter. En la entrevista, la actriz habla del acuerdo que logró alcanzar con ABC Studios por el que cobrará US$ 20 millones por dos nuevas temporadas (US$ 575.000 por episodio) de la serie de la que además se convierte en productora, por lo que cobrará otro bonus. Estas cifras la convierten en una de las actrices mejor pagadas de la televisión, un camino que según reveló, no fue nada fácil.

“Grey generó a lo largo de estos años más de 3.000 millones de dólares para Disney. Cuando tu cara y tu voz forman parte de algo que generó todo ese dinero para una de las corporaciones más grandes del mundo, empiezas a sentir: ‘Ok, quizá me merezco una parte de esto”, relató Pompeo acerca del proceso que la llevó a reclamar no solo un aumento salarial sino también formar parte de las decisiones a Shonda Rhimes, creadora de la serie. En su escrito, publicado en español por El Pais, la actriz revela que durante años estuvo cobrando menos que el co-protagonista de la ficción, Patrick Dempsey (con quien cuenta que tuvo una relación conflictiva) y habla además de la competencia interna fue una constante durante años entre los actores del reparto.

“Para mí, que Patrick se fuera de la serie [en 2015] fue un momento decisivo. Solían utilizarlos como palanca contra mí. ‘No te necesitamos, le tenemos a él’. Y lo hicieron durante años. No sé si eso también se lo hicieron a él, porque nunca discutimos nuestros acuerdos”, asegura Pompeo. “Hubo muchas veces en las que le hablé de unirnos para negociar, pero nunca estuvo interesado en eso”, recuerda. Según relata, llegó a pedir US$ 5.000 más que Patrick Dempsey, al ser ella la protagonista, y no se lo dieron. “Podría haberme ido, ¿por qué no lo hice? Es mi serie, soy la número uno. Estoy segura de que sentí lo que muchas otras actrices: ¿por qué debía dejar un gran papel por un chico? Sientes ese conflicto, y luego concluyes: ‘No voy a dejar que un hombre me saque de mi propia casa”, aseguró Pompeo.

La clave para poder animarse finalmente a pedir el aumento de sueldo que merecía, fue el apoyo de Rhimes. "Cuando Shonda se empoderó y comenzó a sentirse cómoda con el poder, ella me empoderó a mi. Y eso le llevó tiempo a ella también. Ella llegó a este lugar de poder y decidió ser generosa y compartirlo y dejarme ser la actriz mejor paga de la televisión y ser productora de la serie, algo sin precedente. Ella fue la que me incentivó y me dijo que decidiera lo que valía mi trabajo y lo pidiera, porque de otra manera nadie iba a dármelo", relato Pompeo a la vez que destacó la importancia de que más mujeres lleguen a los lugares de decisión. Inspirada por las mujeres al frente del movimiento Time’s Up, concluyó: “Decidí empoderarme financieramente para no tener nunca que esquivar a depredadores y perseguir trofeos”.