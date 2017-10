Inspirada en su maternidad, creó un emprendimiento que factura $ 4 millones

La maternidad es, definitivamente, un antes y después en la vida de una mujer. Esa reestructuración a nivel personal y familiar se vuelve puede ser muchas veces una excusa para concretar el ansiado proyecto propio y una oportunidad de muchas mujeres para emprender.

“Tuve a mis dos primeras hijas muy seguidas, con un año y 11 de meses de diferencia. Yo en aquel momento trabajaba en una agencia de prensa full-time, así que decidí dejar y quedarme en casa con las chicas, pero habiendo sido siempre muy inquieta, sabía que no iba a quedarme sin hacer nada”, relata Dolores Barrouse (41), Licenciada en Comunicación, acerca de cómo se gestó su emprendimiento en 2010. “Ya cuando estaba embarazada de mi primera hija, me pasó de buscar un bolso maternal canchero y funcional y no encontrar. Fue recién cuando nació mi segunda hija que me di cuenta que había un nicho para explorar, ya que afuera había un mercado que acá no existía. Decidí entonces aprovechar ese año para hacer un curso de moldería”, cuenta Dolores.

Diseñó los dos primeros modelos, un bolso más grande y más caro y uno más chico y más económico y mandó a hacer 45 bolsos de cada tipo con una inversión de $10.000. “A partir del primer día me di cuenta que realmente gustaba, que funcionaba y ahí empezó a crecer muy rápido”, explica Barrouse. Ese fue el puntapié para el surgimiento de Globba, su marca de bolsos y accesorios maternales que el año pasado facturó $4 millones, número que proyecta duplicar en 2017.

“La maternidad cambió y nuestra marca responde a eso. Nuestros productos no son los típicos bolsos maternales, son bolsos y mochilas cancheros, que parecen comunes y corrientes pero que adentro tienen espacios cómodos donde te entra todo. Tratamos de estar atentos a las tendencias pero a la vez que sean modelos clásicos que no pasen cada temporada. La idea es que se puedan usar desde que tu hijo nace hasta que use pañales”, explica. Barrouse se ocupa de diseñar los productos y terciariza la confección.

Carteras, bolsos y mochilas de tela y de cuero, con tachas y lisas, son algunos de los productos de Globba. Uno de sus agregados recientes fue el bolso para papás. “Así como la maternidad cambió, la paternidad también, casi que tenés la misma cantidad de papás que mamás a la salida del jardín, la crianza es compartida, por eso la idea era sumar un producto que acompañe”, agrega. Con una apuesta al e-commerce, Globba no tiene tienda propia más que el online pero vende a través de locales de otros en todo el país. “El desafío es mantenerse, por eso continuamente estamos innovando, sacando nuevos productos”, concluye.

G Guadalupe Sánchez Granel