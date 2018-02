Greta Gerwig, la directora que podría hacer historia con una película de US$ 10 millones

A pocos días del estreno de Lady Bird en Argentina y de la entrega de los premios Oscar, su nombre resuena en los medios y en el mundo del cine. Es que en tiempos de denuncias de desigualdad y acoso dentro de la industria del cine y del surgimiento de movimientos como #MeToo, que una mujer haya sido nominada a Mejor Directora por quinta vez en la historia del cine, da que hablar.

Pero Gerwig no solo se destaca porque podría convertirse el 4 de marzo en la segunda directora de cine en ganar un Oscar – después de Kathryn Bigelow por la película The Hurt Locker- sino porque tiene 34 años, se formó en el cine independiente como actriz y esta es su primera película, la cual ya ganó un Globo de Oro a la Mejor Película de Comedia y a Mejor Actriz de Comedia, gracias a su protagonista Saoirse Ronan. " Me acuerdo de cuando ganó Kathryn Bigelow y lo que sentí. Cuando pienso en eso espero que mujeres de todas las edades vean esto y digan: 'Voy a hacer mi película'. Siento que quiero que haya más narradoras mujeres y es un sentimiento egoísta porque yo quiero ver sus historias. Quiero ver sus películas", dijo Gerwig a Entertainment Weekly.

Conocida como referente del cine mumblecore (cine estadounidense más radicalmente independiente de los 2000) Gerwig quería ser dramaturga pero terminó dejando los escenarios para involucrarse en distintas producciones independientes. La película que le dio mayor visibilidad fue Greenberg, de Noah Baumbach – actual pareja de la Gerwig dese 2011- en la que actuó junto con Ben Stiller. Después participó como actriz en A Roma con amor (Woody Allen); 20th Century Women (Mike Mills); Jackie, (Pablo Larraín), y Maggie's Plan (Rebecca Miller).

Greta Gerwig pasó varios años escribiendo el guión de Lady Bird, que en un momento llegó a tener más de 350 páginas bajo el título Mothers and Daughters. En 2015, Gerwig y su equipo obtuvieron financiamiento de IAC Films, y realizó la película con un presupuesto de US$ 10 millones. En Estados Unidos, la película lleva recaudados US$ 48 millones. Lady Bird, retrata la vida de una chica que está terminando el secundario en un colegio católico de Sacramento, California – ciudad de la que es oriunda Gerwig-, y sueña con irse a estudiar a una universidad de la costa este. El relato se centra particularmente en la relación de esta joven y su madre, interpretada por Laurie Metcalf, también nominada como Mejor Actriz de Reparto.

En 2008, Gerwig pasó por Argentina y asistió al Festival de Cine de Mar del Plata como jurado, acompañando a su amigo Barry Jenkins quien en aquel momento presentaba su ópera prima, Medicine for Melancholy. Diez años después, habrá que ver si Gerwig tiene la misma suerte que Jenkins, director de Moonlight, ganadora de la estatuilla a Mejor Película en 2017.