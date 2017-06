Gabriela Gayarre, de Ingram Micro: “Me fue bien porque pude traducir lo que quería el negocio a Sistemas”

Gabriela Gayarre es ejecutiva de carrera. Como administradora de empresas, primero trabajó casi diez años en el Citi, después otros 5 años en Siemens, a los que les siguieron otros 3 años en Oracle. Desde hace 9 meses, en su CV se sumó el cargo de Gerente General de Ingram Micro para Argentina y Uruguay. La distribuidora mayorista de productos y servicios de tecnología adquirió el año pasado a la firma regional Aktio y eligió a Gayarre para sentar bases en tierras rioplatenses.

En un desayuno con periodistas para comunicar la estrategia que llevará adelante con sus canales –en el que Mujeres que hacen estuvo presente–, la número uno de Ingram Micro Argentina y Uruguay habló sobre su visión de cómo avanza la relación entre la tecnología y los negocios.

“Acabamos de implementar nuestro sistema contable SAP en 4 meses en conjunto con gente de casa matriz, en India, en el marco de un roll out regional; algo que parecía imposible y que pensamos que iba a hacer una locura hoy está funcionando y nuestro sistema financiero contable ya no está instalado en la Argentina, sino en algún lado de Ingram”, inicia mencionando Gayarre sobre el proceso cuyo deadline llegó el pasado 29 de mayo.

Para la ex Directora de Ventas de Oracle, el haber llevado a cabo exitosamente ese proceso “de una complejidad importantísima” coincide a las claras con su visión de cómo es trabajar en el país. “Somos un país que se adapta; primero nos quejamos y queremos cambiar las cosas, sí, pero después nos adaptamos y todo funciona bien”, dice la CEO, que agrega que “en el país tenemos una creatividad extraordinaria, y esto nos demostró a nosotros que también somos capaces seguir un proceso”.

Y según ella es por ese camino, el de la simbiosis y adaptación, que avanza la relación entre tecnología y negocios. Para Gayarre, hoy la tecnología es vista como una solución de negocios. “Los usuarios sabemos más de tecnología que la gente de tecnología. A mí, por ejemplo, me fue muy bien en mi carrera porque pude traducir lo que quería el negocio a la gente de Sistemas; algo que se trataba siempre de lograr que se terminara respondiendo a la pregunta ‘¿qué problema me resolvés?’”, sostiene, algo que en su opinión explica por qué hoy el presupuesto de IT pasa a ser parte del presupuesto del área de negocios.

La representante de Ingram Micro en el país asegura a su vez que hoy es el negocio quien pide tecnología. “Cuando le hablás a una empresa de la nube y alguien dice que no es segura, un ejecutivo te responde que él tiene toda su vida personal en la nube; hoy un CMO sabe de tecnología, puede hablar de big data, open cloud, o lo que sea”, indica sobre el nivel de conocimiento tecnológico por parte de departamentos antes totalmente ajenos al tema.

Según Gayarre, hoy el desafío está puesto en servir tanto a “elefantes” difíciles de mover como a organizaciones más dinámicas que quieren avanzar hasta operar con lo último. “Hay gigante como Google que ya están trabajando con una tecnología de reconocimiento facial para reconocer en las fotos de sus usuarios cuáles son sus hobbies y ofrecerles contenido relacionado a ellos, mientras Disney usa la información que recolectan sus pulseras MagicBand sobre el comportamiento de quienes visitan sus parques para desarrollar contenido para sus medios”, ejemplifica.

Y si bien admite que eso lo puede hacer compañías que invierte hasta U$S 1.000 en tecnología, cree que “en el futuro, la IT va a estar integrada dentro de las distintas áreas del negocio en todas las organizaciones”. Del mismo considera que se irá modificando el marco público de acción. “La legislación tiene que empezar a ayudar a integrar tecnología a los negocios, si no, ¿cómo le ganás a las fintech? Porque el problema de los bancos hoy no son otros bancos, sino que a Amazon se le ocurra empezar a prestar plata, y no reconocerlo es como querer tapar el Sol con un dedo”, opinó.

Ingram Micro encara este año un proceso que va en ese sentido; el de empoderar empresas pequeñas, medianas y grandes con soluciones tecnológicas. Mientras la compañía sigue sumando proveedores a su cartera –se acaban de agregar a su listado todo el portfolio de Sophos y Cisco, además de las soluciones Adobe Document Cloud–, el objetivo de la firma para el 2017 es ayudar a sus canales a crecer y acortar los ciclos de venta. Para ello, la firma ofrecerá nuevos programas y beneficios, herramientas de Business Intelligence, programas de fidelización y entrenamiento técnico y comercial.

A ese listado de novedades se sumarán otras como diversas actividades de Marketing, orientación para focalizarse en verticales específicos, nuevas soluciones, soporte en pre venta y venta y soluciones de venta world class, todas con el objetivo de acortar los ciclos de venta.

Sobre el final, Gayarre hizo un análisis de lo que la tecnología puede lograr a nivel social. “En Casa de Gobierno me hablaban hace poco sobre su deseo de mejorar la situación de empleo, y yo tengo 5 puestos para cubrir y no consigo gente, aun estando dispuesta a invertir en capacitar a esa gente gratis. Y también este sentido creo que la tecnología es lo más democrático, y a eso tenemos que apuntar”, concluyó.

