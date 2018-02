Es emprendedora, coach y co-fundó una universidad

La historia de Cristina Schwander, co-fundadora de la Universidad Siglo 21, tiene muchos (y diferentes caminos). La emprendedora cordobesa asegura que el gen emprendedor empezó desde temprano en su vida. Asegura que, desde chica, le gustó marcar sus propios pasos -aunque admite que puede haber algo de “adaptativo” al ser la cuarta de cinco hermanos. “Muchas veces nos preguntamos si el líder nace o se hace. Y en todo emprendedor hay un rasgo muy fuerte de liderazgo. Todos somos líderes, tengamos o no gente a cargo, porque el liderazgo no se mide por la cantidad de gente a cargo o un título, sino que es la mirada del otro hacia uno”, es su primera definición.

Su primer camino profesional fue por el lado de la Comunicación, lo que a su vez la llevó a experimentar la vida ejecutiva. “Trabajé en un hotel como RR.PP y llegué a ser gerente General”, cuenta. Especializada en Marketing y Publicidad, se enamoró y, junto a su entonces pareja, crearon la Universidad Siglo 21. “Muchas veces me preguntan los emprendedores cómo es el comienzo del camino. Pero no hay modelos únicos. Uno pone la energía y va creando. Desde un lugar muy irreverente, con Juan Carlos hicimos la universidad. Los emprendedores tienen mucho de irreverencia, porque son capaces de ver lo que quizás otros no”, asegura la emprendedora, que además es mamá de Juan Cruz, de 23 años.

Así, la institución nació como universidad empresarial y, en 1995, recibió la autorización para comenzar a operar, en ese entonces, con 250 alumnos. “Rompimos paradigmas, como hacer publicidad de la universidad. Se puede ser serio sin ser aburrido. Nuestra misión sigue siendo formar líderes; el rol de la universidad es formar a la clase dirigente”, asegura Schwander. Con el tiempo, la universidad creció y comenzó a ofrecer otras carreras más allá de las empresariales. Incluso, César Pelli hizo el master plan para el campus cordobés de la casa de estudios. El camino no estuvo falto de exabruptos, ya en la construcción del campus nuevo se interpuso la crisis, pero lograron terminarlo. “Salimos adelante. Fortalecidos, acompañados, agotados. Es verdad que las crisis te fortalecen, porque te das cuenta de lo que sos capaz”, aasegura. La segunda innovación vino desde el lado de la enseñanza online.

Hace nueve años, Schwander admite que sufrió una “crisis y transformación personal”, que la llevaron a formarse como coach -e incluso sumarlo en todas las materias de liderazgo. “Creemos a nivel alumnos y organización porque dejamos de ser líderes verticales”, asegura. Luego, se formó como bioenergética y realizó una Maestría en Inteligencia Emocional. En paralelo, se divorció, aunque continúa involucrada con la universidad dictando posgrados y trabajando en el Departamento de Investigación, aunque ya no en el equipo de management.

Hoy, su energía, dice, está puesta “en el trabajo hacia un nuevo modelo de liderazgo”. Creó Eureka Mentoring Partners, una organización que dicta formaciones, posgrados y charlas con foco en el desarrollo con liderazgo centrado en valores: “Mi función es hacia los líderes. Soy un puente de liderazgo. Toda organización es una red de conversaciones, una red nerviosa-emocional. Los equipos de trabajo están en una conversación que posibilidad o imposibilita cosas. Pasamos de un liderazgo de mando y control, donde el líder era el superhéroe, a uno de inteligencia social y emocional, donde se puede mostrar vulnerable”.

A futuro, no descarta proyectos nuevos: “El bicho del emprendedor no se acalla nunca. Lo disfruto. Tengo muchos proyectos. Organizo conferencias y actividades. Me encanta la hotelería y el desafío de los nuevos paradigmas. Si alguna vez dudé si andar descalza o en taco aguja, hoy puedo combinarlos de un modelo que no compita ni se alejen uno del otro”.

F Florencia Radici