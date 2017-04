Ejecutivas vs emprendedoras: cómo viven cinco referentes los desafíos del mundo laboral

No importa que sea enero en plena Ciudad de Buenos Aires y el calor de la mañana prometa otro día aplastante. La cita es a las 10 AM en el Hotel Emperador y las cinco protagonistas llegan puntuales. Yanina Núñez, gerente General de Copa Airlines, y Lorena Zicker, gerente General de Intel Argentina, representan a las ejecutivas. Como el gen emprendedor están Valeria Nicali, dueña de la marca de zapatos y carteras que lleva su nombre, y Lola Inchauspe Castanier, creadora de la comunidad MujeresPilar. El grupo lo completa Gabriela Terminielli, miembro del Comité Ejecutivo del capítulo local de la organización Voces Vitales, psicóloga, coach y experta en el mentoreo y apoyo a las mujeres. Entre café, macarons y medialunas, la charla fluyó durante más de una hora y los tópicos cubrieron el liderazgo, la importancia del talento diverso en las compañías, las barreras que pueden frenar el crecimiento y el cambio de paradigma que debería darse para que las mujeres, real y definitivamente, cubran en igualdad los puestos de toma de decisiones. Los highlights de cinco mujeres que hacen y no se detienen ante ningún reto.

Sí se puede

“Si hay un desafío que tenemos las mujeres es salir de los clichés. Dejemos de hablar del techo de cristal o la rivalidad con el varón, porque eso es un tema que ya transitaron las mujeres que vinieron atrás -y lo hicieron muy bien- y nos dejaron un espacio que tenemos que aprovechar. Si realmente queremos ocupar las posiciones de liderazgo, hay que superar las barreras (muchas son internas) y traer al hombre a la conversación”, fue el disparador de Gabriela Terminielli, miembro del Comité Ejecutivo del capítulo local de Voces Vitales. Yanina Núñez, número uno de Copa Airlines, coincide con que los frenos son tanto del exterior como de la propia persona: “La mujer tiene que animarse. A veces creemos que no podemos con todo -la casa, los hijos, el marido, la organización. Pero sí se puede”. Por su parte, para Lorena Zicker, gerente General de Intel Argentina, distinguió que el género no debería ser un factor a la hora de elegir a las personas: “Yo quiero que me elijan no porque soy mujer, sino porque soy capaz de hacer un negocio”.

Talento y liderazgo

El cambio de paradigma, coinciden las cinco mujeres que hacen, debería darse, en primer lugar, desde el discurso. Para ellas, es hora de dejar de hablar de liderazgo femenino para, directamente, referirse al talento. “Se está perdiendo talento y eso impacta directamente en el negocio. En las corporaciones internacionales, ya es un must el no perder a las mujeres, algo que suele darse después de los 30 y pico de años. Los primeros 10 años, mujer y varón están cercanos en su ciclo vital. De hecho, las mujeres pisan muy fuerte. Pero cuando la mujer toma la decisión de ser madre, la empresa tiene que ayudarla en ese periodo”, asevera Gabriela Terminielli, de Voces Vitales. La también psicóloga asegura que escucha historias de frustración y arrepentimiento de quienes abandonan la vida profesional. La experiencia en primera persona de la emprendedora Lola Inchauspe Castanier, de MujeresPilar, lo confirma: “Cuando tuve mi primer hijo, manejaba la parte comercial de una empresa de logística. Cuando volví de la licencia, no tenía escritorio ni puesto. Te hacen poner a la defensiva”. Claro está, ser entrepreneur también tiene sus propios desafíos en este aspecto, como bien admite Valeria Nicali: “Estoy embarazada y al ser líder y tener un emprendimiento propio, una está en una situación en la que también se plantea las decisiones que tiene que tomar, cómo se van a resolver y cuándo tiempo de ausencia tomarse”. En el caso de Yanina Núñez, de Copa Airlines, la decisión de continuar con la vida corporativa es, justamente, por su hijo: “Es muy importante pensar en la imagen que uno quiere darle a los hijos. Me costó 10 años ser mamá y ahora que tengo un bebé de 10 meses, desbordo de felicidad. Yo quiero que vea la mejor versión de mí y esa no es quedándo en mi casa. Brillo más cuando estoy apasionada por lo que hago. Quiero que vea que su mamá trabaja, que es feliz con lo que hace y puede tener hobbies o encuentros con amigas, pero que está presente en todos los momentos importantes”.

Focos de debate

Hubo dos temas que, particularmente, generaron un ameno debate en la charla. Uno fue la consideración de que la mujer es multitasking, algo que puede ser una fortaleza y, al mismo tiempo, una debilidad. El otro, los cupos femeninos para posiciones de liderazgo. Sobre el primero, Gabriela Terminielli, de Voces Vitales, dice: “No nos compremos el valor de ser multitasking en las empresas. Tenemos que poner foco”. Pero, para Yanina Núñez, de Copa Airlines, poniendo los límites necesarios para no generar abusos, se convierte en un asset: “Es una skill si uno sabe dónde y cuándo poner el freno”. Con respecto a los cupos, para tanto Núñez como Lorena Zicker, de Intel, no se inclinan a favor de esta posibilidad, por el concepto de mérito y talento. “Para salir de este momento con tan poca presencia femenina, quizá sea una solución transitoria”, matiza Terminielli. “Puede ser en ese momento para que se nos vea natural estar en espacios impensados. Pero después no debería ni siquiera existir”, cierra Núñez.

Surfear la ola

“En las carreras y los emprendimientos, todo es surfear la ola. Uno está, por momentos, haciendo la plancha. Pero cuando viene la ola, hay que estar preparada y vestida acorde. Eso es hoy la vida del trabajo: cambia el negocio, la persona que uno tenía arriba… y hay que estar listas. Pero también se requiere la habilidad de esperar el momento. El timing. Por eso a veces planificar tanto no está tan bueno”, reflexiona Gabriela Terminielli sobre el nuevo mundo laboral. De hecho, Lorena Zicker, número uno de Intel Argentina, asegura que nunca planificó su carrera, pero siempre estuvo muy atenta a escucharse a sí misma qué le gustaba y qué no de lo que hacía. De ahí que surja un nuevo blend entre ser ejecutiva y emprendedora al mismo tiempo. “Yo me defino como emprendedora corporativa. Busco e innovo dentro del marco de la empresa. Admiro mucho a quienes lo hacen por fuera”, dice Zicker. A tono, Valeria Nicali explica: “A veces pienso que podría trabajar perfectamente en una corporación e, incluso, me seduce, porque pienso que al haber estado del otro lado y haber pasado tantas cosas, podría aportar mi experiencia”.

Yanina Núñez

La ejecutiva es, desde 2013, gerente General de Copa Airlines Argentina, empresa en la trabaja desde el inicio de su operación en el país, a fines de 1999. Comenzó como operadora de tickets y asumió diferentes responsabilidades corporativas. Su última posición fue como gerente de Ventas y Marketing de Buenos Aires. Es licenciada en Turismo y tiene un MBA en Management Estratégico de la Universidad de Palermo.

Lorena Zicker

Licenciada en Publicidad por la Universidad de Belgrano, la ejecutiva es gerente General de Intel Argentina. Antes, había sido gerente de Educación y Telcos para el Cono Sur. Trabajó también en AMD, como gerente de Canales para América latina, gerente de Canales para SSA Region y gerente de Marketing y Ventas Cono Sur, entre otras responsabilidades.

Gabriela Terminielli

Es miembro del Comité Ejecutiva de Voces Vitales Argentina, el capítulo local de la organización cuya misión es identificar, capacitar y fortalecer a mujeres líderes a través de programas de capacitación y mentoreo. Es fundadora de GTemprendedoras.com, firma especializada en coaching para mujeres emprendedoras. Es psicóloga y tiene un MBA por la UCA. Además, trabajó en firmas como Bunge y Born y es coach.

Lola Inchauspe Castanier

Licenciada en Administración de Empresas, trabajó en varias organizaciones (como el Citibank y Natura, entre otras), hasta que en 2006 salió del área corporativa y creó Fiacando, una marca de homewear. En 2010 lanzó MujeresPilar.com, una comunidad que reúne a más de 7300 mujeres, donde también brinda soluciones y asesoramiento.

Valeria Nicali

Emprendedora, estudió Diseño Gráfico en la UBA. En 2008 decidió crear y dedicarse a su propia marca de zapatos y carteras, que presentó en Puro Diseño, aunque para ese entonces ya tenía clientes en Chile e Inglaterra. Abrió primero un estudio y showroom en Villa Urquiza y después se estableció en un local-taller en Villa Crespo. Trabaja con comunidades aborígenes e incorpora fibras y texturas de artesanas.

Lola Inchauspe Castanier: “La barrera entre varón y mujer tiene que ser borrada. Tenemos que empezar a hablar de talento y de valores”.

Gabriela Terminielli: “Sin autonomía económica, no hay libertad. Es la miopía de futuro. Cuando uno toma una decisión hoy, tiene que saber cómo va a impactar de acá a 15 años. Las decisiones tiene que tener un equilibrio entre vivir el presente sin hipotecar el futuro”.

Hay 60% de graduadas universitarias, pero solo 4,6% de mujeres CEOs en el mundo.

