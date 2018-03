Denise Hills de Itaú: "Hay que acelerar la participación de las mujeres en los negocios"

En el marco de la agenda del G20 que se llevó a cabo en Argentina, el Institute of International Finance (IIF) invitó a participar a Denise Hills, Superintendente de Sustentabilidad de Itaú Unibanco de Brasil, del G20 Conference. Hills participó del panel Mainstreaming Sustainable Finance junto a otras entidades, y aprovechó la ocasión para presentar la estrategia de financiamiento de las mujeres emprendedoras de Brasil. En diálogo con Apertura, Hill contó acerca de cómo evolucionó dicho programa.

¿Qué hace exactamente el área de Sustentabilidad de un banco?

El objetivo del área es incorporar las tendencias en sustentabilidad que tenemos hoy en el mercado financiero a los negocios. Eso trae muchas iniciativas relacionadas a inversiones, a private bank que están trabajando hoy con la inversión en emprendimientos de impacto y hay aspectos en donde se intercambia conocimiento y especialidad con los equipos de riesgo del banco. Las personas que están en el área de riesgo tienen una competencia muy grande en decisiones de riesgo pero no tienen quizás conocimiento especifico de las gestiones de cambio climático entonces un equipo de sustentabilidad trabaja con ellos para que conozcan mejor esta tendencia y cómo se aplica en los negocios. En definitiva es un área que identifica y traduce las tendecias que el sistema financiero tiene que empezar a conocer o trabajar y ayuda a que todas las áres del banco las incorporen.

¿Cómo es el trabajo que realizan con mujeres emprendedoras?

Hay una parte del equipo que maneja negocios inclusivos que son nuevos modelos de negocios como puede ser el rol de mujer emprendedora. Es un programa que trabaja con pymes manejadas por mujeres, clientas del banco, donde se trabaja dando herramientas, conocimiento, empoderamiento. Cuando se hacen parte del programa, se realizan encuestas para identificar niveles de conocimiento y para entender qué pasa con las mujeres emprendedoras, que pasa con las mujeres que son parte de emprendimientos dirigidos por hombres. Las encuestas nos mostraron que las mujeres tenían mucho más conocimineto, sabían como hacer el flujo de caja por ejemplo pero que no acreditaban que eran capaces y responsables para hacerlo o no conocían la importancia de manejar la parte financiera al mismo tiempo que manejar la parte que le gustaban más como el marketing.

¿Qué resultados fue teniendo el programa?

Vimos que a medida que se empoderabann - porque muchas veces creían que no tenían la competencia para decidir sobre el dinero - las estudios mostraban que sí tenían las competencias para manejar negocios y que su falta de involucramiento en temas financieros estaba más ligado ala autoestima que a los conocimientos en sí. A los 4 a años se ve muy buen rendimiento, se ve que empiezan a usar los productos financieros porque los entienden y son capaces de manejarlos y los resultados a nivel emprendimientos son muy buenos. Una compañía mas diversa tiene una habilidad más diversa de producción que responde al mundo en el que vivimos, por eso el impacto de una gestión como esta en un banco con mas de 54 mil millones de clientes que son un ejemplo de toda la diversidad no solo en Brasil sino en Latinoamérica es mucho.

¿Cómo ves la situación de las mujeres emprendedoras a nivel mundial?La agenda no es nueva pero veo que hay una mirada de género cada vez más fuerte en los negocios. Hemos visto mayor interés por parte de los inversores en cuánto a la equidad de genero, se pregunta más a las empresas porque los estudios muestran que hay correlación entre más diversidad y más posibilidad de hacer productos efectivos. Si bien hay mayor participación de las mujeres en puestos de liderazgo en todo el mundo, falta mucho todavía, estamos lejos de la equidad. Mientras las entidades no reflejen la realidad como es, 50 y 50, es aún un desafio no solo en latinoamericano sino en el mundo, En Brasil se ve muy claro que las operaciones de microfinanzas, microdcreditos, tiene mas de 56% de participantes mujeres, pero cuando se va al primer nivel de pymes en Itaú en Brasil el numero baja a 35% de las clientes mujeres que lideran empresas. A medida que se crece son menos del 10% y es lo mismo para dentro de las empresas. El desafío es cómo acelerar la participación de las mujeres en las decisiones de los negocios y de las empresas.