Cuánto gastan al año los argentinos en perfumes

Al tope de los que más consumen a nivel regional junto con los uruguayos, los argentinos invierten un promedio de U$S 40 en fragancias. Radiografía del mercado.

No importa si el que se atraviesa un año de crisis o no, hay un tipo de producto que los argentinos –junto con los uruguayos– no abandona bajo ninguna circunstancia. Con una venta promedio de 1,4 fragancias por habitante, cifra que asciende a 2,6 si se tiene en cuenta sólo a la población económicamente activa, los perfumes representan el mayor porcentaje del mercado de lujo a nivel local, y ocupan el 22 por ciento del total del mercado cosmético argentino.

A partir de ello, el Grupo L’Oréal publicó un informe sobre las tendencias que caracterizan a los consumidores que lideran a nivel regional el ranking de consumo por habitante en perfumes. En él, la compañía revela que los argentinos son también quienes más gastan en fragancias en América Latina, desembolsando al año un promedio de U$S 40.

En este rubro, son las mujeres las que más consumen, ya que dos de cada tres fragancias que se venden en el mercado argentino son fragancias femeninas. En el mercado de lujo, la relación es 6 de cada 10 fragancias, y “La Vie est Belle”, de Lancôme –la principal marca de lujo del Grupo L’Oréal–, es la más vendida en nuestro país.

Si bien en las mujeres el envase tiene un peso mayor en la decisión de compra que en los hombres, solo el 4 por ciento tiene en cuenta esta variable. En cambio, las que más influyen son el aroma, para un 34 por ciento de las consultadas, y la duración de las notas, para otro 24 por ciento. Las fragancias, por otra parte, son los productos mayormente asociados con la autoestima. Las sensaciones relacionadas con el uso de fragancias en las mujeres son la comodidad (32%), la felicidad y el ánimo (22%), y la seguridad (21%).

En lo que concierne al uso de las fragancias, cuatro de cada diez mujeres usa todo el tiempo, tres de cada cuatro en ocasiones especiales como una fiesta o algún evento y, curiosamente, el 23 por ciento también la usa para estar en su casa sola, con amigos o familiares (cifra que desciende a uno de cada diez en hombres).

La variable uso se mantiene muy pareja en todas las generaciones, y en el grupo de mayores de 65 años, ocho de cada diez consumen alguna fragancia. A la hora de elegir el nivel de concentración la fragancia, los grupos de 18 a 24 años y de 25 a 34 años prefieren las eau de toilette y eau de parfum –este último tipo es particularmente preferido por la segunda franja etaria–. Los mayores de 65, por su parte, suelen optar por las colonias.

Las notas florales son las más elegidas por las argentinas, con un 48 por ciento de adeptas, así Lancôme lanzó en 2016 La Vie Est Belle Florale; las cítricas, con un 29 por ciento, y en menor proporción, las frutales y orientales. A pesar de esto, existe un 2 por ciento de mujeres que utiliza fragancias pero no sabe definir de qué tipo son. Y solo una de cada diez usa una fragancia elegida y comprada por otro.