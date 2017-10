Cómo utilizar el neuromarketing para incrementar las ventas

“El que sabe vender, sabe lograr”, aseguró Jürgen Klaric a unas 1700 mujeres emprendedoras Essen de Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, y Perú. Invitado como orador principal a la Conferencia de Profesionalización de Essen en Costa Salguero, el reconocido especialista estadounidense en neuromarketing y autor de bestseller como “Véndele a la mente y no a la gente” y “Estamos ciegos” brindó consejos a las mujeres que forman parte de la red de emprendedoras de Essen para que armen un equipo sólido de trabajo y se distingan en su rol de líderes.

“Las personas no saben por qué compran, está todo en el subconsciente. Es por eso que hay que entender cómo funciona la mente y nuestro cerebro", explicó Klaric, fundador de “Mindcode International Inc. USA”, empresa líder en investigaciones de mercado basadas en ciencias como la antropología, la sociología, la semiótica y la psicología. “Hoy la venta es una ciencia y entender las necesidades de la gente permitirá armar un discurso congruente y efectivo que verdaderamente ayude a concretar objetivos”, agregó. Como ejemplo, Klaric citó estudios que demostraban diferencias de comportamiento entre mujeres y hombres que podían ser tomadas en cuenta a la hora de vender. “Las mujeres hablan tres veces más que los hombres. Si sos mujer y le vendes a un hombre, habla tres veces menos; si sos hombre y le vendes a una mujer, habla tres veces más”, destacó Klaric.

Otro factor fundamental que subrayó el especialista fue la motivación. “A nadie le gusta que le digan no y cuando te pasa 8 o 10 veces al día es difícil, se necesita motivación constante. Por eso es tan importante trabajar en equipo, acompañarse y motivarse entre todas”, destacó Klaric que recibió varias ovaciones durante su distendida conferencia. "Toda mujer tiene a una Mujer Maravilla adentro y hay que sacarla. Hay que volverse más fuerte, estar orgullosa de una misma y dejar de querer parecerse a los hombres", reforzó Klaric.

Agregó también que “los latinos no trabajamos por dinero”, por eso recomendó que al reclutar a nuevas colaboradoras se haga foco en las emociones y sensaciones asociadas al trabajo y su resultado, y no a la compensación económica en sí misma. Klaric también hizo énfasis en cuidar la relación con el cliente. "Siempre hay que ir de frente con la verdad y no es sencillo, pero es más vendible un discurso sincero que una mentira sin sentido", destacó.

Por último motivó a las presentes a convertirse en líderes sociales, para que la venta y el trabajo estén enfocados en ayudar a los otros, y en ser un servicio a la comunidad. “Es importante democratizar el conocimiento. Ustedes tienen la responsabilidad de ser maestras para otras mujeres y entrenarlas en todo lo que saben de ventas para que cada vez más mujeres sean autónomas e independientes”, concluyó.

También participó de la Jornada Paula Molinari, oradora clave en emprendedurismo femenino, y el cierre de la Conferencia lo realizó Wilder Yasci (h) Director Comercial de Essen Aluminio, quien motivó a las asistentes a perseguir sus sueños .