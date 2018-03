Cómo funciona el “Rotten Tomatoes feminista” que publica críticas hechas por mujeres

Los movimientos Me Too y Time’s Up sacudieron el avispero de la industria del entretenimiento con hombres y mujeres reclamando por acciones que cierren la brecha de género y visibilizando casos de acoso sexual de importantes personalidades. Ahora, una productora y directora de Hollywood quiere amplificar la voz femenina en un área que, según ella, aún sigue dominada por los hombres: la crítica cinematográfica. Miranda Bailey fundó CherryPicks, un sitio que busca generar reviews tanto de películas como así también de series, música y videojuegos, con una perspectiva femenina. “Al final del día, no se trata de quién tiene razón sino de encontrar las voces con las que te identificas para ayudarte a elegir en lo que vas a gastar tu dinero”, aseguró, en diálogo con Moneyish.

La actuación la introdujo en el mundo de las cámaras y las alfombras rojas, sin embargo, rápidamente se dio cuenta que no se sentía cómoda de ese lado del reflector. “Nunca me identifiqué con ninguno de los roles femeninos para los que me pidieron hacer una audición”, explicó sobre el motivo que la impulsó a convertirse en productora. Este nuevo rol le permitió formar parte de producciones como Swiss Army Man, protagonizada por Daniel Radcliffe, y The Diary of a Teenage Girl, con Kristen Wiig y Alexander Skarsgård.

Pero fue durante el lanzamiento de I Do…Until i Don’t de la directora Lake Bell que Bailey decidió poner manos a la obra. “Noté que muchos de los críticos hombres estaban criticando (a Bell) por lo que ellos esperaban que ella hiciera o diciendo qué es lo que ella tendría que haber hecho, casi como una ridícula especie de mansplaining”, relató a Mashable. En ese momento decidió unirse a la emprendedora Rebecca Odes para hacer algo al respecto. Según ella, la falta de presencia femenina dentro de los staff de los medios que realizan reviews generaba que películas que podían tener más éxito entre las mujeres terminaran con malos puntajes debido a la visión masculina del crítico.

El dúo presentó CherryPicks durante el festival South by Southwest 2018 (SXSW) en Austin, Texas, y rápidamente cosechó elogios de parte de algunas celebrities como Reese Witherspoon. “¡El mundo necesita esto!”, tuiteó la actriz. La plataforma, que verá la luz en la primavera de 2018, contará con críticas realizadas por mujeres, aunque también agregará contenidos de otros sitios. Bailey confirmó que ya cuenta con algunas plumas importantes para el proyecto como Deborah Young de The Hollywood Reporter y Claudia Puig, de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles.

A la hora de evaluar las películas, las especialistas no solo tendrán en cuenta el contenido sino que el score también estará determinado por la cantidad de presencia femenina que tenga tanto delante de cámara como detrás de ella. Un bowl de cerezas identificará los largometrajes que obtengan el mejor puntaje, seguido por un par de cerezas para las “recomendadas”, mientras que aquellas que no logren el visto bueno de las críticas recibirán un carozo.

Cambiar el lente con el que los productores ven el consumo dentro de la industria cinematográfica es uno de los objetivos del emprendimiento. “Si los consumidores escuchan a un sistema compuesto principalmente por hombres mayores y caucásicos, y así ha estado compuesto por años, entonces lo que le dicen que vale la pena pagar para ver está sesgado por ese lente”, explica la productora. Y agrega: “Ojalá la gente pueda ver que hay más consumidores ahí afuera que están abiertos a productos con historias femeninas o protagonizadas por mujeres”.