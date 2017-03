Cómo es estar a cargo de las políticas de género y diversidad en las fuerzas de seguridad del país

Con un año cumplido en sus funciones, para Carolina Barone es un buen momento para hacer un balance. A principios de 2016 se convirtió en directora de Ejecución de Políticas de Género y Diversidad en el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero el público es el único en el que se imaginó trabajando desde chica. “Mi mamá es docente y me marcó su vocación social. Estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y, en el medio de la carrera, conocí la oficina de ONU Mujeres y me fascinó la agenda”, recuerda Barone. En paralelo, comenzó a trabajar como asesora legislativa en la Legislatura porteña. “Me parecía fundamental incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas”, asegura. Ese fue el comienzo de lo que, dice, fue “un camino de ida”.

“Me puse los lentes de la perspectiva de género y me di cuenta que había otro mundo por construir, que no estaba dado, sino que había que hacerlo”, explica Barone. Mientras comenzaba este camino, fue mamá de Martina -hoy, de seis años. “Simone de Beauvoir decía: ‘Las mujeres no nacen, se hacen’. El tema del género tampoco está dado. Es una lucha y un trabajo de todos los días. Como un espiral. Es hablar de la igualdad de derechos, que parece de diccionario, pero cuesta bajarlo y traducirlo en prácticas. Vivimos en un mundo machista, educado con división de role. Es algo histórico, milenario, religioso, cultural, social, económico, político… Y en el momento en que uno milita por este tema, hay que revisar las prácticas propias del día a día, para no caer en la educación impuesta, a veces incluso de forma inconsciente. Es un trabajo de todos los días. Esa es mi misión de todos los días: ser cada vez más respetuosa y aprender de la diversidad”, dice, con brillo en los ojos.

Su trabajo está en las Fuerzas de Seguridad del país, instituciones clave para una nación pero que recién desde hace siete años tienen igualdad de condiciones de ingreso para hombres y mujeres. “Para dimensionar, Prefectura Naval tiene 206 años de existencia, pero las mujeres pueden ingresar en forma igualitaria desde hace siete nada más”, explica Barone, quien admite que, como en todos los ámbitos, hay resistencia a romper el status quo. “Somos el 50 por ciento de la población y queremos los mismos derechos. Hay cada vez más mujeres queriéndose sumar a la fuerza. Pero se necesita un trabajo muy fuerte de capacitación y una normativa que acompañe”, dice. Ejemplos concretos: licencias por embarazo y maternidad, la incorporación de la conciliación familiar a los pases y, como proyecto, sumar licencia por violencia de género. “Antes, cuando una mujer de la fuerza quedaba embarazada, la mandaban a la casa. Queremos que estén en otro rol. Hay muchas tareas que pueden hacer, como análisis criminal o inteligencia. El embarazo no tiene que ser un freno en la carrera. Ese es el desafío. Lo mismo con el respeto por el horario y lugar de lactancia”, cuenta. El otro gran foco de su área es la atención y el seguimiento en las denuncias de violencia de género cuando la víctima o victimario son miembros de las fuerzas, sea por hostigamiento, acoso sexual o laboral, o abuso por razón de género, entre otras. “Si hay un agente varón y otra mujer, a ella le hacen hacer el café y eso no tiene que ser así”, ejemplifica Barone.

La presencia femenina aumenta en las fuerzas. En Policía de Seguridad Aeroportuaria (la única que nación mixta), son el 40 por ciento. En la Policía Federal, 30 por ciento; en Naval, apenas 15 por ciento; y en Gendarmería, entre 22 y 25 por ciento. “Hay más vocación. Y este año vamos a ser testigos de las primeras mujeres buzos tácticas, pilotos de helicóptero o jefas de base de prefectura naval. Es la primera generación que ocupa estos lugares y nos permite mostrarles a las aspirantes que no está vedado el crecimiento”, analiza Barone.

El gran desafío para 2017, dice, es focalizar en la capacitación y perfeccionamiento sobre el género y la trata de personas, crear una base única de denuncias policiales por violencia de género y avanzar en una guía de actuación policial en caso de femicidios. “Que el área siga creciendo y se haga carne”, dice.

