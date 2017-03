Buscaba alojamiento para todos los invitados a su casamiento y terminó abriendo un hotel

Para Patricia O´Shea, ser parte de la industria hotelera nunca fue un sueño innato. Sin embargo, la dueña de Home Hotel, el primer hotel boutique de Palermo Hollywood, encontró en el amor la oportunidad de explotar su talento como empresaria en la hotelería. En una charla con trivago, la visionaria emprendedora reveló la historia secreta detrás del origen del negocio que hoy dirige y habló sobre lo que augura para el rubro del que es parte.

¿Qué la motivó a enfocarse en la industria hotelera?

La idea de crear un hotel boutique salió por casualidad. Viví 16 años en Irlanda donde, conocí a mi esposo Tom. Decidimos celebrar nuestro casamiento en Argentina, lo cual fue logísticamente complicado. Tuvimos invitados de todo el mundo y les organicé donde hospedarlos. Las mujeres querían piscina y spa, los hombres un buen bar y yo los quería a todos en Palermo, ya que mis padres viven en el barrio y sería más fácil para mí. Pero en ese momento solo existía un Bed & Breakfast con pocas habitaciones. ¡Terminé alojándolos en distintos puntos de la ciudad! Todos venían a Palermo porque les gustaba más que las zonas donde se hospedaban. Ahí me di cuenta que faltaba un buen hotel en la zona, había un verdadero nicho en el mercado. De ahí sale la idea de Home. Para cuando volví de mi luna de miel, ya tenía la idea y hasta el plan de negocios casi armado en mi cabeza.

Aunque cada vez hay más directoras de hotel, ¿por qué cree que todavía la presencia de la mujer en cargos directivos en el sector hotelero no es tan representativa?

Eso esta cambiando lentamente. Para mí fue un shock, vengo de la industria de marketing y relaciones públicas en Irlanda, donde las principales agencias de RRPP son de mujeres. Cuando vine fue bastante difícil acostumbrarme. La hotelería es una industria bastante esclavizaste, los hoteles no cierran nunca, son 24hs (a menos que sean en zonas por temporada). Los problemas pueden surgir en cualquier momento, se hace complicado lidiar con la familia, la escuela de los chicos, la casa, etc. Por suerte en mi caso, mi marido y yo compartimos todas la responsabilidades y tareas respecto de nuestra vida familiar. No hubiese nunca elegido un hombre que fuera de otro modo ¡Imprescindible que sepa cocinar bien!

¿Qué competencia clave debe reunir una directora de hotel y cuál es el principal desafío que enfrenta?

Las capacidades deben ser muchas tanto para hombres como para mujeres. No veo la diferencia entre unos u otros. Hay que ser organizado, saber priorizar, pero con capacidad de adaptación dado que hay muchos "quiebres". Poder tomar decisiones rápido, poder trabajar en equipo y delegar (esto último me cuesta mucho).

¿Cuáles son los 3 retos más grandes que afrontan los hoteleros argentinos a la hora de competir en Internet y generar más reservas directas y cómo cree que los hoteleros pueden superar estos desafíos?

El reto más grande es que es difícil competir con el poderío de las grandes corporaciones de venta de hoteles online que son muy agresivas para captar el mercado. Tienen enormes presupuestos de marketing, que para los hoteles, principalmente los pequeños, es imposible competir. En principio los hoteles deben ofrecer un valor agregado para que el cliente reserve directo con el hotel. En su página web debe contar con una plataforma de reservas muy user-friendly, simple y rápida. Promociones, loyalty cards y extras son maneras de captar al huésped directamente. Es una pelea desigual, David versus Goliat.

¿Cómo cree que evolucionará la industria hotelera en Argentina y en Latinoamérica este 2017?

Latinoamérica está muy por detrás de otros continentes en cuanto a número de visitantes. No creo que mejore mucho en 2017. La hotelería ha mejorado muchísimo en los últimos 10 años y ahora puede competir de igual a igual con otros continentes. Lo que debe mejorar es la profesionalidad del personal y el conocimiento de idiomas. En ese sentido, Argentina tiene una buena ventaja con respecto a otros países de Latinoamérica. Debe haber mejor formación, tanto en idiomas como en nivel de servicio que se debe brindar a un turista internacional actual, tanto como conocimiento de diferencias culturales de todas las nacionalidades que recibimos y quisiéramos recibir en el país. También, desde el Estado debe haber una mejor comunicación hacia el turista y entre todos los entes. Te doy un ejemplo, China es el principal emisor de turismo de lujo hoy en día, pero en Argentina los chinos debían esperar 3 meses para conseguir una visa para entrar al país. Esto por suerte cambió el año pasado, pero ya hemos perdido muchos turistas de este mercado tan importante. Otro tema particular de Argentina es que está muy caro. Es caro llegar, es caro volar entre los destinos. Los hoteles están a precios competitivos, sobre todo en Buenos Aires. El retraso cambiario también nos afecta muchísimo.

La Asamblea General de la ONU declaró al 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Argentina es líder en Latinoamérica actualmente en cuánto a la hotelería sustentable, ¿qué acciones en concreto deberían tomar los hoteles para evolucionar aún más al respecto?

Dentro de la sustentabilidad hay muchos aspectos (cuidado del medioambiente, responsabilidad hacia los empleados y a la comunidad) y creo que Argentina está retrasado con respecto a otros países, en el cuidado del medioambiente principalmente. Pero no solo los hoteles, sino la ciudadanía en general. Hay derroche de agua, energía y basura. Con los aumentos de servicios la ciudadanía no tiene mucha más opción que cuidar este aspecto, no por consciencia ecológica, sino por necesidad. Pero nos falta mucho con el tema basura, esto es evidente donde se mire. Falta educación, falta presencia del Estado en exigir que se cumplan las leyes, y falta consciencia por parte de la gente.

¿Cómo cree que los metabuscadores al ser un nuevo canal de marketing gratuito pueden beneficiar al sector hotelero?



Sin duda, el hotelero como cualquier otra empresa, debe estar actualizado con respecto a todas las herramientas para promocionarse y llegar al consumidor final. Es un gran reto, ya que la tecnología da pasos gigantes y es difícil seguirla.

Ustedes hablan de mostrarles “su” Buenos Aires al turista. ¿Cómo es el Buenos Aires de Home hoy y cuál es la principal diferencia con el Buenos Aires del 2005, cuando nacieron y se convirtieron en el primer hotel boutique de Palermo Hollywood?

El pasajero que nos elije es un viajante ávido y muy culto. El tiempo es un lujo y queremos que aprovechen al máximo su paso por Buenos Aires, pero también, mostrarles que hay mucho más allá de las guías y que le den ganas de volver y seguir conociendo. Recursos de información hay miles (blogs, prensa, foros, etc.) pero lo que busca es un punto de vista, y es lo que le brindamos en Home. Somos muy honestos con todo lo que ofrece Buenos Aires y jamás recomendamos algo que no hayamos experimentado. Hay mucho más en Buenos Aires que tango y carne. Nosotros le sugerimos el Buenos Aires que está y el que no está en las guías de viaje. Lo que nos gusta a nosotros y pensamos que ellos también van a apreciar. Desde 2005 han mejorado muchos aspectos, el turismo se ha profesionalizado y se conoce más al huésped. La ciudad está más linda, un poco más limpia (un poco), aunque falta mucho más por hacer al respecto; el tagging está fuera de control, no queda una pared sin ese tipo de grafiti realmente muy feo. No me refiero al arte callejero, obvio, (ya que ese si le interesa mucho a nuestros Huespedes). No queda ni una pared sin un tag, realmente afea mucho a la ciudad. También, me preocupa mucho la falta de cuidado del patrimonio cultural arquitectónico de la ciudad. Desde 2005 se han destruido prácticamente todas las “casas chorizo” de Palermo Hollywood y construido esos edificios de departamentos de una arquitectura mediocre y barata. Pocas ciudades del mundo son tan poco cuidadosas con su patrimonio cultural.

¿Cuál ha sido la demanda más insólita de un huésped?

¡Uy, hay tantas! La más insólita es que nos pidieron que durante un partido en la Bombonera organicemos un cartel para que el huésped le proponga matrimonio a la novia. Por supuesto, luego de mucho esfuerzo, logramos que hinchas de la popular armen una bandera con el mensaje "Anne, would you marry me?". Por suerte ella dijo que sí.

A la hora de enfrentar el día laboral, ¿mate, té o café?

Café, demasiado.