Belleza honesta: las marcas que le dan pelea a los estereotipos para mostrar a las mujeres tal cual son

En los últimos años, varias modelos atípicas dejaron boquiabierto a más de uno en comerciales, pasarelas y revistas internacionales. Por ejemplo, la canadiense Winnie Harlow, que sufre de vitiligo, protagonizó varias campañas que dieron que hablar. La australiana con síndrome de Down, Madeline Stuart, que desfiló dos veces en el New York Fashion Week; la estadounidense Candice Huffine, la primera referente XL en posar para el famoso calendario Pirelli; y Carmen Dell, que con sus 85 años fue portada de las emblemáticas publicaciones Vogue y Harper's Bazaar, son otros ejemplos de mujeres que rompieron el molde. “A raíz de un mayor acercamiento requerido por los consumidores, prestigiosas casas y editoriales de moda escogieron modelos que se destacan por una belleza opuesta a la de los arquetipos, ya sea por su personalidad, edad madura o alguna particularidad que las diferencia”, dice Guido Huergo Attwell, director de Arte y estilista.

Así, lejos de estandarizarse, varias compañías del rubro buscan resaltar lo que la industria se encargó durante mucho tiempo de ocultar: las imperfecciones que hacen únicas a las mujeres. Una batalla que comenzaron hace poco y que aún no logran derrocar, pero que ya conquistó a adeptos que se suman a la defensa de este precepto, apodado “belleza real”. “El concepto que se está instalando es contrario al clásico, que concibe a la mujer como una muñeca. Esta nueva idea invita a amar el cuerpo tal como es, con sus imperfecciones”, explica Ana Cubeiro, tutora de la Tecnicatura en Gestión de Moda de la Universidad Siglo 21. Attwell coincide: “La sociedad está más precavida sobre lo tóxico que puede ser un sistema aspiracional que excluye lo que no cumple con él. La ´belleza real´ se puede encontrar en la calle, en cualquier lado. Se trata principalmente de personas auténticas con cuerpos comunes. Podríamos definirla como el despertar de la conciencia de una sociedad cansada de figuras lánguidas y facciones que simulan ser espléndidas”. “La ´mujer real´ viene luchando desde hace años y creo que es la que se va a imponer. El desafío es que los diseñadores se sumen a la inclusión”, asegura Matilda Blanco, asesora de imagen, crítica de moda, estilista y productora de desfiles.

El surgimiento de esta iniciativa se da en un contexto gobernado por la primacía de la apariencia física, lo que trajo como consecuencia que los trastornos alimenticios se apoderen de cada vez más jóvenes y condujo a un sinfín de mujeres al quirófano para someterse a todo tipo de cirugías. Todo esto, retroalimentado por los medios y la publicidad. “La imposición de la delgadez como ideal apareció en la década de los ’60 y se acentuó hasta llegar a su máxima expresión en los años ’90 y 2000. Está relacionado al sistema industrial de la moda, tendiente a homogeneizar a la sociedad a través de la cultura masiva. Eran los cuerpos los que tenían que adaptarse a los talles y no al revés. Esa rigidez generó enfermedades como la bulimia y la anorexia, pero además provocó mucha insatisfacción”, analiza Laura Zambrini, socióloga y profesora titular de Sociología en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Por su parte, Cubeiro afirma: “La publicidad y los medios reproducen un sistema centrado en la eterna juventud y la perfección, un modelo de mujer irreal. No nos damos cuenta de cómo nos bombardean día a día con mensajes en torno a ello”. Según Blanco, “el adicto a la perfección física nunca está conforme. Hay que tener cuidado con estos excesos. La mujer extremadamente delgada tiene que dejar de ser el ejemplo”.

Y, al igual que las modas, los valores y conceptos también mutan con el paso del tiempo. “Más allá de lo biológico, el cuerpo es una construcción cultural. Percibirlo como lindo o feo, perfecto o imperfecto, no quiere decir que lo sea en sí mismo, sino que se relaciona con un período histórico definido socialmente. Si comparamos fotografías de otras épocas, vamos a notar cómo variaron los estándares. Lo que cambia es nuestra manera de percibir la belleza porque estamos condicionados por nuestro tiempo”, señala Zambrini. Por eso, lo que antes se consideraba “bello” hoy puede no serlo. Y eso es lo que está empezando a ocurrir. Así opina Cubeiro , de la Universidad Siglo 21: “En nuestra sociedad ´digitalizada´, las imperfecciones nos hacen únicos. Lo ‘bello’ ya no se concibe como un canon uniformizante, sino como diversidad y singularidad”. Para Attwell, “la búsqueda se encamina hacia lo esencial y distinto. La idea es no parecer más de lo mismo. Tener personalidad, ser original y diferenciarse es lo que se valora”, subraya.

En este sentido, entre las últimas apuestas de las marcas por potenciar la belleza propia, se encuentra la de Avon, que en 2015 lanzó el eslogan “Belleza por un propósito”, con el fin de contribuir a la independencia económica de sus revendedoras. “Celebramos estos avances porque no apuntamos a lo superficial, sino a cualidades como empoderamiento, seguridad e inspiración”, comentan desde la cosmética.

Otro caso es el de Dove, que hace más de 10 años inició su cruzada por las “mujeres reales”. En un nuevo capítulo, la firma dedicada al cuidado personal lanzó su propia versión del #MannequinChallenge, dándole un giro innovador al viral que inundó las redes sociales. Mientras el video reta a los humanos a comportarse como maniquíes, Dove invita a hacer lo contrario: desafía a los maniquíes a ser más reales. El mensaje es claro: “Estas figuras, que deben mostrar cómo la ropa se vería en una persona, tienen formas que difícilmente se parecen a las de quienes desean comprar las prendas. Cuando surgió el fenómeno, pensamos: ‘¿Por qué nunca vemos un maniquí similar a nosotros?’. Nos pareció que se trataba de la oportunidad perfecta para llamar a la reflexión”, cuenta Florencia Machain, Brand Manager de la compañía para la Argentina. “Dove cree que la belleza es una fuente de confianza y no de ansiedad relacionada con la apariencia”, agrega.

Asimismo, Natura viene trabajando en la cuestión desde hace tiempo. Su campaña “Viva tu belleza viva” promueve el debate y se basa en la creencia de que “la belleza debe liberarse de los prejuicios y las manipulaciones”. “No buscamos seguir un modelo, sino pensar, incluso dentro de nuestro sector, en qué mensajes damos”, expresa Erika Ulbrich, gerente de Marketing de la firma.

“Los deseos de belleza son cada vez más diversos y no existe una regla común. El nuevo mundo tiene más diferencias que similitudes”, considera Pablo Sánchez Liste, CCO/CMO de L’Oréal Argentina. “Nuestro oficio es dejar que la belleza se exprese, ya que justamente fomentamos la diversidad”, acota.

La incidencia en la autoestima

“Pero la cuestión de fondo es el efecto que esto genera en la autoestima. El problema se agudiza en el caso de las adolescentes, que son más frágiles y todavía están construyendo su identidad y buscando la aprobación social”, asegura Cubeiro. Por eso, desde 2004, Dove lleva adelante el Proyecto Dove para la Autoestima, con la misión de ayudar a la próxima generación a desarrollar una imagen positiva de sí mismas. Además, ofrece material educativo para talleres escolares, con guías y actividades. Es así que su última campaña, llamada “Legado”, derivó en un documental que se dirige a las madres para demostrarles el impacto que tiene en sus hijas la forma en que ellas conciben su belleza.

Dove descubrió que el momento más vulnerable es aquel en el que las chicas se encuentran en plena construcción de su personalidad. “Es en esta etapa donde las madres cumplen un rol fundamental, ya que la autoestima se construye a través de una trama de relaciones que funcionan como espejo”, indica el estudio. Para la investigación, un grupo de mujeres y sus hijas (de entre 7 y 10 años) fueron invitadas a escribir dos listas, expresando lo que les agradaba y lo que no de su apariencia física. El análisis reveló que las conclusiones de unas y otras eran similares, lo que reafirma cómo los sentimientos sobre la belleza se transmiten de generación en generación.

Según datos de la marca, “cerca del 71 por ciento de las nenas se sienten presionadas para ser hermosas”. “Trabajamos en pos de contrarrestar los mensajes distorsionados del entorno. Todas podemos ayudar a las niñas a desarrollar una autoestima sana, liberándose de la presión de un objetivo imposible de lograr”, sostiene la ejecutiva de la filial local.

Consumidores críticos y referentes plus size en las redes

El debate llegó también a Internet, donde los mismos usuarios cuestionan los ideales femeninos. La famosa compañía de lencería Victoria’s Secret lo vivió en carne propia cuando en 2014 publicó un polémico anuncio centrado en modelos 90-60-90. La reacción inmediata fue el repudio que se manifestó en las redes y el contraataque de la inglesa de talles grandes Lane Bryant con su campaña #ImNoAngel, que se viralizó rápidamente en oposición a la firma estadounidense. “Con las redes, se logró mayor feedback entre los consumidores y las marcas. Por este medio, varias número uno del mundo de la moda recibieron fuertes críticas a raíz del exceso de retoque de sus fotos y por usar a chicas muy delgadas que atentaban contra la salud”, dice Attwell.

Otro fenómeno que gana cada vez más lugar en el campo digital es el de las blogueras plus size que. en lugar de modificar sus cuerpos para adaptarse a los talles predeterminados de ropa, exhiben orgullosas sus curvas y ganan cada vez más seguidores.

¿Se puede decir entonces que hay un cambio de paradigma? Attwell es categórico: “Hay una tendencia a romper los estereotipos”. Sin embargo, los expertos consideran que todavía queda un largo camino por recorrer. “Si cambiamos la forma de pensar, cambian las maneras de actuar en masa. La moda puede ser cruel, pero la realidad es que siempre dependerá de la sociedad y sus consumidores”, añade el estilista. “Es por ello que estos cambios son tan lentos”, concluye Zambrini.

A Agustina Devincenzi