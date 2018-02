Quejas al volante: las principales críticas de los choferes de Uber a la empresa

E n el sector de espera del aeropuerto de San Francisco hay un tema que siempre suelta las lenguas de los choferes de Uber: cuáles son los mejores lugares para pasar la noche en el auto. Hay un McDonald’s del otro lado de la calle que tiene una amplia playa de estacionamiento y los conductores dicen que allí pueden dormir sin que los molesten. Para los que hacen el trayecto de los bares hay un pasaje en el distrito Castro con lugar para estacionar, aunque los guardias de seguridad hace poco empezaron a correr a los choferes que duermen en sus vehículos. La playa de estacionamiento del gimnasio Planet Fitness también es popular porque los conductores pueden darse una ducha en la mañana.

“Es horrible. Uber nos obligó a hacer esto”, protesta Edward, un chofer que vive en el centro de California y viaja 150 kilómetros para trabajar en San Francisco, con lo que suele pasar la noche en el auto para trabajar lo máximo posible. Llegó a los Estados Unidos hace 10 años desde Irak, donde trabajaba como traductor del Ejército estadounidense. Él y otros choferes iraquíes compartían una pizza en el aeropuerto, en espera del próximo viaje.

Ya desde su fundación en 2009 Uber tuvo una sola preocupación: el pasajero. A medida que la compañía se extendió a 70 países y consiguió una tasación de US$ 70.000 millones, los viajes se hicieron mejores, más rápidos y baratos, y en consecuencia su utilización se disparó.

Pero en los años de crecimiento desbocado los choferes quedaron rezagados. Se acumularon las demandas que alegaban que se clasificaba mal a los conductores o que su sueldo no se calculaba correctamente. Mientras tanto, muchos choferes votaron con los pies: casi la mitad de los conductores de Uber de los Estados Unidos renunciaron en menos de un año, según estadísticas de la compañía entre 2013-2015. Más y más empezaron a trabajar para el rival Lyft, que ha venido ganando mercado en los Estados Unidos, en parte debido a su reputación favorable a los choferes.

Hasta los directivos de Uber comenzaron a admitir que hay un problema. “Estos conductores son nuestros socios más importantes. Pero históricamente no hicimos lo mejor para honrar esa sociedad”, señaló en junio Aaron Schildkrout, director de Productos en Uber. El verano boreal pasado la compañía lanzó una campaña para tratar de reestablecer esa relación fracturada.

Cambio de velocidades

En los últimos ocho meses, Uber se vio absorbida en un drama empresarial que no se parece en nada a lo que se ve en Silicon Valley. Su ex director Ejecutivo, Travis Kalanick, fue desplazado en junio por los inversores, lo que dejó sin jefe a la compañía hasta que en agosto fue designado Dara Khosrowshahi, quien rápidamente sofocó un incendio detrás de otro, como la decisión de la dirección de transportes de Londres de revocar la licencia de Uber en el mercado más importante de Europa y la salida de su director para el norte de Europa.

Semanas atrás, el directorio de Uber aprobó vastos cambios que reducirán la influencia de Kalanick y sentó las bases de un importante acuerdo de inversiones con SoftBank. Ese arreglo privará a los accionistas con “supervotos” de sus derechos adicionales, una medida sumamente inusual que ayuda a cimentar el liderazgo de Khosrowshahi. Dentro de la compañía hay en marcha cambios igualmente radicales, mientras revelaciones sobre acosos y la partida de muchos directivos de alto nivel hizo bajar la moral y disparó un examen de conciencia.

Es en este contexto caótico que la compañía procura dar vuelta la página con sus choferes. En un sentido amplio, los conductores son el mayor costo de cualquier tarifa de Uber: en el segundo trimestre del año, los ingresos por tarifas de Uber llegaron a US$ 8700 millones, de los cuales US$ 7000 millones fueron a los choferes. Las pérdidas de la firma se redujeron a US$ 645 millones en el trimestre. Uber cuenta con unos 2 millones de conductores en todo el mundo y su plataforma flexible de trabajo a gusto fue vista por algunos como pionera del futuro del empleo.

La compañía tiene algunos conversos entre sus conductores. Victor Liuzzi, exchofer de taxis, dice que le gusta trabajar para Uber porque gana el doble. “Ahora trabajo con mi propio horario –explica mientras hace un alto para limpiar el parabrisas y recuerda los días en que tenía que levantarse a las 3 de la mañana para buscar el taxi–. Hay más libertad y más dinero”.

Un beneficio del sistema es que casi cualquier persona puede anotarse para trabajar, en tanto sepa conducir y supere la revisión de antecedentes, lo que para muchos convierte a Uber en el empleador de último recurso. Pero los costos del sistema han sido mucho menos entendidos, en particular por los choferes.

Como contratistas independientes, los conductores son responsables de llevar el registro de gastos, pagar impuestos y hacer todo el papeleo de administrar una pequeña empresa. Muchos de ellos dicen que declararon impuestos por las ganancias obtenidas con Uber y la mayoría no lleva registro de sus ingresos netos. Ronnie Fernández, quien maneja para Uber desde 2015, recibió hace poco una factura por US$ 5000 en impuestos de anteriores ganancias que no puede solventar, ya que trabaja para sostener a cuatro hijos en edad universitaria.

Fernández, quien está buscando otro trabajo, dice que los bajos salarios son el principal problema de los choferes. “Si comparás todos los costos, el combustible, el mantenimiento, los cambios de aceite, no ganás dinero”, advirtió. Pero los choferes de Uber no son empleados, no tienen derecho al salario mínimo de San Francisco que es de US$ 14 la hora y muchos dicen que, restados los costos, ganan menos que eso. Harry Campbell, chofer de Uber y Lyft y director de un servicio de consultoría, The Rideshare Guy, completa: “El chofer corriente no tiene mucha idea de cuáles son los costos”.

Los conductores que más se debaten con el sistema son por lo general los que desde un comienzo se hallan en situación precaria y tienen menos oportunidades de conseguir otro trabajo. Uber facilita al máximo que cualquiera pueda empezar a trabajar, a veces ofreciendo tarjetas de débito para que los choferes puedan llenar el tanque.

“Hace poco no recibí el dinero adicional para combustible”, cuenta Anthony, conductor de Uber que vive en San José. Es dependiente de la tarjeta de débito de la compañía, que le permite gastar hasta US$ 200 en nafta y descontarlo de las ganancias. “Es algo costoso porque no pensás en cuánto usás –señaló–. Cuanto te das cuenta se retiraron US$ 200. Es decepcionante”.

Anthony suele conducir por Silicon Valley y lleva empleados de Google o Facebook que eligen volver a su casa en un Uber, o hace viajes nocturnos a restaurantes para UberEats. Pero hace unas semanas tuvo que dejar de trabajar porque había expirado la patente del auto y no tenía los US$ 350 necesarios para actualizarla. En el ínterin consiguió trabajo pintando iglesias. “Un poco extraño el trabajo en Uber”, admite.

“Controlan todo”

Aparte de las preocupaciones por el dinero, muchos conductores expresan una frustración más extendida. “En el pasado siempre fui un número en una planilla de Uber –dice Campbell–. Era como una relación transaccional”.

Uber ha procurado resolver algunos de esos problemas. Ha introducido nuevas funciones como la de compensar a los conductores por el tiempo que pasan esperando, sumó una línea de ayuda las 24 horas y pagos adicionales por viajes combinados. También incorporó a su aplicación la opción de pago con propina, imitando a su rival, Lyft.

Directivos de alto nivel de Uber dicen que esto forma parte de un intento de cambiar el énfasis puesto en el conductor. “El sistema sigue haciéndose más eficiente, y damos todas las ventajas a los consumidores. Las ganancias de los choferes eran planas. Eso no está bien”, comentó un ex directivo.

Los cambios, que aportaron un pequeño realce a las ganancias de los choferes, integran la respuesta a los avances de Lyft. “Parecía que Uber ganaba la competencia por tener más choferes en las calles –observa Max Wolff, economista jefe de Disruptive Technology Advisers, un banco boutique–. Pero como los consumidores son más refinados, también se orientan más a la calidad de la experiencia, no a la cantidad de autos”. Esto implica que las compañías no solo tienen que tener más conductores, sino mejores.

Fuerzas ajenas a Uber podrían provocar cambios mayores, ya que múltiples demandas laborales alegan que los choferes de la compañía podrían ser considerados como empleados o trabajadores, en vez de contratistas independientes.

Los choferes tienen sentimientos encontrados sobre su situación. “Todo lo de ‘contratista independiente’ es una tontería –dice Oneyda Oliveira, quien durante un año más o menos viene trabajando para Uber y antes fue asistente ejecutiva–. Uber manipula totalmente la plataforma. Controlan todo. Si cancelás un viaje, si aceptás un viaje, todo se basa en calificaciones. Y ellos te desactivan sin avisar. Te hacen sentir como un androide”.

Varios conductores dicen que esa sensación de control se acentúa por la forma en que la app empieza a gobernar cada movimiento al decirles dónde ir y a quién levantar. “Llegamos a un punto en el que la aplicación casi te quita las funciones del motor”, ilustra Herb Coakley, veterano chofer que desarrolló una aplicación que ayuda a los conductores a trabajar simultáneamente para Uber y Lyft.

“Casi es una experiencia hipnótica –explicó–. Los choferes cuentan cosas como que trabajaron por dos horas para Uber, llevaron entre 30 y 40 personas y no tienen idea de a dónde fueron. En ese estado, literalmente están escuchando los sonidos (de la aplicación). Se detienen cuando les dice que se detengan, levantan gente cuando se lo piden, giran cuando les dicen. Con ese ritmo uno empieza a sentirse como un robot”.

A ese sentimiento de control se agrega la forma en que Uber usa unas metas siempre cambiantes de bonificaciones pensadas para que los conductores hagan un par de viajes más. Denominados “búsquedas”, esos pagos adicionales tienen niveles diferentes para cada chofer, ya que los algoritmos de Uber evalúan qué tipo de incentivo financiero puede atraer a cada persona a trabajar un poco más.

Choferes de jornada completa en San Francisco dicen que se recuestan en las bonificaciones para llegar a fin de mes: los pagos de incentivo pueden equivaler al 25-30 por ciento de sus ganancias semanales. Pero alcanzar las metas es exigente y demanda largas jornadas en el auto los siete días de la semana.

Oliveira cuenta que rara vez alcanzó los bonos lucrativos. Aun así continúa manejando. “Uber se convirtió en mi vida –suspira–. Te volvés adicta”. Hasta descubrió que revisa compulsivamente la app incluso cuando no está trabajando. “Es frustrante, pero necesitamos el trabajo”.

