Qué sucederá en el mercado de las acciones después de octubre

El Merval alcanzó la última semana, por primera vez en su historia, los 27 mil puntos y presenta un crecimiento acumulado del 72% en el año. El mercado de renta variable no detiene su marcha. Ni los inesperados índices de inflación, ni la proximidad de las elecciones generaron la corrección que muchos esperaban. ¿Cómo sigue esto?

Desde la firma Compass Group, Federico Sidi, Portofolio del Fondo de Acciones Argentinas, advirtió que luego de las elecciones “van a aparecer correcciones pero considero que se puede entrar en un bull market de varios años. Quizá no con la situación de triplicarse los valores como pasó de 2014 hasta ahora pero sí con rendimientos muy interesantes”.

“La velocidad del rendimiento que se dio en los últimos años ya no se va repetir. Pero la sensación que me da es que todavía hay cánones interesantes para quienes les gusta el riesgo. De todas formas, la posibilidad de un evento global no se puede descartar. Y eso podría generar aún más corrección”.

Para Emilia Gavilán, Portfolio Manager en renta variable de Megainver, “a corto plazo vemos que puede llegar a venir una corrección. No está claro si es antes o después de las elecciones. Todo lo que es renta variable lo vemos bastante caro. Desde las elecciones de agosto el Merval subió casi 25% en dólares. Por eso estimamos que una corrección podría llegar a venir en el corto plazo”.

Asimismo, la especialista resaltó: “A largo plazo el mercado de renta variable tiene mucho potencial para crecer. Es un mercado muy chico donde el apetito de los inversores del exterior está latente. Incluso en lo que son ADRs, las acciones locales que cotizan afuera, se sigue viendo volumen y un flujo interesante. A ese plazo hay tiempo aún de entrar. Además si se confirma en el próximo año que Argentina pasa a ser calificada como país emergente ayudado por la fortaleza electoral que puede reforzarse en las próximas elecciones. Eso generaría mayor flujo extranjero que repercutiría en el mercado local”.

Más allá de la votación

Desde Quinquela Fondos realizaron un análisis exhaustivo de la situación general y afirman que todo esto marca un escenario positivo para el mercado de renta variable. ¿Por qué?

-Los indicadores de actividad muestran una fuerte recuperación en el 3er trimestre sustentado en la obra pública, en la construcción, en el crédito para empresas e individuos, algo de mejora en el poder de compra y en la incipiente recuperación de Brasil que favoreció al sector automotriz.

-Más allá del resultado electoral el último trimestre presenta incógnitas para comenzar a imaginarse como será el 2018. La tasa de inflación con que se llegue a fin de año determinará la base para el 2018 y la rigidez que tendrá la política monetaria.

-También serán relevantes el ritmo de actividad y empleo para respaldar las expectativas del año próximo y evaluar si el incremento de actividad fue generado por las elecciones o puede esperarse que se mantenga.

-Resulta importante esperar a conocer los lineamientos de las propuestas de reforma tributaria y laboral para interpretar hacia donde está apuntando el gobierno en temas vinculados a mejorar la competitividad de la economía, tema central para generar expectativas de mayor inversión y futuro crecimiento.

-En el plano internacional vemos un contexto global que continúa siendo favorable para emergentes y a Brasil consolidando su recuperación.

-Para el año entrante esperamos que se mantenga el programa gradual de ajuste del gasto con una fuerte incidencia de la financiación externa. Esto redundará en un peso que se mantendrá apreciado en términos reales y un BCRA que con el objetivo de cumplir con las metas de inflación deberá mantener tasas altas de interés en términos reales.

“En este contexto somos optimistas con las acciones locales. Vemos mayor valor en sectores como el financiero, energético, construcción e inmobiliario. La generación de créditos al sector privado, la mejora en los niveles de consumo, actividad y la eventual reducción del gasto en términos relativos redundarán en una reducción del nivel del riesgo país y en un aumento de la intermediación financiera. El mayor nivel de competencia y la reducción de comisiones forzará a los bancos a buscar incrementar su volumen de negocios. Estos factores beneficiarán al sector financiero en donde vemos que por volúmenes, foco y penetración regional Banco Macro puede ser uno de los más beneficiados”, resaltan.

“Las eventuales reorganizaciones tarifarias y el mayor nivel de inversión observado en el sector energético redundarán en mayores niveles de eficiencia y mejoras en los resultados corporativos del sector. Vemos mayor valor en empresas como Pampa Energía, por ser el Holding privado más grande del sector y participación en rubros de distribución y generación de energía”.

“El mayor nivel de inversiones privadas esperadas para el 2018, potenciada por el aumento en créditos hipotecarios e inversión en obra pública, generarán condiciones para que empresas vinculadas al sector construcción e inmobiliario se vean beneficiadas. Dentro de este sector esperamos que Consultatio sea una de las más beneficiadas”.

Fuente: www.buscatufondo.com