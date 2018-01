La financiera de Consultatio lanzó una nueva herramienta para invertir desde $ 1000

Con la idea de generar un mercado de capitales más inclusivo, Consultatio Financial Services, división financiera del grupo fundado por Eduardo Costantini, lanzó Plus Inversiones, una herramienta orientada tanto al inversor sofisticado como al minorista en la que se puede ingresar con un mínimo de $ 1000 o US$ 100. “La fuente de crecimiento viene claramente del negocio retail”, aseguró Cristián López, CEO de la compañía durante la presentación. La plataforma les permitirá a los usuarios crear una cuenta, comprar y vender activos y acceder a insights de mercado realizados por la firma.

“El desafío es invertir la pirámide”, repitió el directivo como el mantra de este nuevo proyecto de Grupo Consultatio. Desarrollada íntegramente por la empresa, la herramienta busca, según López, que las cuentas premium subvencionen a las más modestas. Actualmente, Financial Services administra $ 20.000 millones en Fondos Comunes de Inversión (FCI) y maneja más de 6000 cuentas, de las cuales 2000 son retails.

La aplicación lleva está disponible para descargar tanto en Apple Store como en Google Play y los usuarios que cuenten con ella podrán tener acceso a los datos de mercado, aunque con una delay de 15 minutos, en cambio los que tengan una cuenta podrán seguirlos en real time. “Estamos migrando al online, pero esto tiene que estar apoyado en un offline robusto”, afirmó López. Para el ejecutivo, el desafío de la compañía es lograr en unos años que el negocio retail represente el 50 por ciento de lo administrado, hoy en día esa cifra es del 15 por ciento.

Para crear una cuenta en Plus Inversiones es necesario tener una cuenta bancaria, enviar una foto del DNI a través de la aplicación, una constancia del origen de fondos y de domicilio. Luego se responde un breve cuestionario para determinar el perfil del inversor, el cual puede volver a reformularse en cualquier momento. “Hoy creemos que lo mejor es que el cliente entre al mercado vía fondos”, señaló el CEO, aunque también se puede invertir en acciones y bonos. Si bien López aseguró que el onboarding digital ya está integrado a la herramienta, la medida aún no cuenta con la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Según López el boom de lebacs colaboró con la inclusión financiera en el país. “Ayudaron mucho al mercado de capitales porque es un activo fácil de entender”, aseguró. De las 20 cuentas que abrían por mes en 2015, unos años después pasaron a ser 50 y en la actualidad aseveran tener 300 cuentas digitales nuevas mensuales. Con respecto a la comisión, se trata de un management fee anual en lo que tiene que ver con fondos, mientras que con los otros activos cada uno tiene sus precios de entrada y salida y comisiones correspondientes. Además de la herramienta, el sistema también está disponible a través de la web de Consultatio Plus.

@ @XaviLedesma