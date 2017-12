Escaló posiciones dentro del semillero de la empresa y hoy es COO de Naranja

Susana Bergero entró a trabajar a Salto 96 a través de un aviso en el diario cuando tenía 22 años y era estudiante de Ciencias Económicas. Ahora, con 50 años, es directora de Operaciones de Naranja y asegura que nunca imaginó que iba a llegar a esa posición.

Lo que sí tenía claro era que le gustaba enfrentarse a desafíos profesionales y los tuvo a lo largo de su carrera, desde liderar fusiones de empresas, responsabilidades en mercados extranjeros, cambiar de equipos o trabajar con consultoras de primera línea. El aprendizaje fue permanente y cuenta que el crecimiento fue una consecuencia natural de su experiencia.

También asegura que tuvo la suerte de desarrollarse en una empresa donde el futuro no se traza de forma individual y el éxito se busca en los resultados. “Son consecuencias, no búsquedas. Son danzas que ocurren. No todo es tan transaccional”, declara. Admite, además, que en Naranja tienen una base de mujeres del 65 por ciento, por lo que cuando se trata de mujeres en cargos directivos, tener tantas opciones en el semillero hace que las chances de llegar arriba sean más altas. Y, de hecho, cinco de los 11 cargos de alta dirección están ocupados por mujeres.

Sin embargo, recuerda muchas reuniones en las que era la única mujer, asistir a encuentros en pisos sin baño de damas o, más cerca en el tiempo, la última formación de alta dirección a la que asistió contaba a 47 hombres y solo tres mujeres. “No soy miope ante esta realidad”, sostiene, si bien se encarga de aclarar que para ella no fue un proceso traumático.

“También sucede que hay hombres que no están preparados para debatir e incluir el pensamiento de las mujeres en el grupo. Las compañías que no incluyen a las mujeres en los cargo ejecutivos tienen que preguntarse por qué tienen mujeres dentro de su grupo que no están listas para esos cargos ejecutivos. A mí me ha tocado que acá llega el que está preparado”, declara. Para Bergero es impensado formar grupos que no sean diversos, y advierte que las nuevas modalidades de trabajo son en equipo y debe darse un ambiente de confianza, por lo que en estos contextos las actitudes discriminatorias simplemente no funcionan.

A la hora de plantear el crecimiento, la directiva opina que se trata de una decisión de las personas, no de las empresas. “El equilibrio pasa más por lo personal. El problema estaría si en la empresa hubiese un ambiente emocionalmente hostil. Y eso creo que hay cada vez menos. Hoy, que una corporación trate mal a una mujer solo por ser mujer es algo primitivo”, destaca quien promueve que la mujer compita desde su formación profesional, su conocimiento y capacidad de acción.

Suma, además, el hecho de que hay otras cuestiones que se deben tratar entre las empresas más allá de la cuestión de género, como la sexualidad, la religión o la ideología, y que tienen que pasar a ser secundarias en las acciones: “Nos tenemos que enfocar en el deseo de trabajar con el otro y no tanto en el individualismo. Les pido a los jóvenes que sean inclusivos. Entrenar para que eso sea algo natural y espontáneo. Y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad sobre los jóvenes que se insertan en el mundo laboral”.

E Eugenia Iglesias