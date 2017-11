El supermercado para fanáticos de las motos que factura $ 12 millones

El proyecto de José Rol comenzó hace un año con un local en Capital Federal, en Av. Belgrano 800, con una inversión de $ 5 millones. Desde sus inicios, la idea fue integrar los locales físicos con una plataforma de e-commerce que tuviera todos los accesorios para motos –o motorclothes– en un solo sitio. Con ese desarrollo en vista, este año Motocity ya abrió un local en Salta y proyectan inaugurar una tercera tienda.

La inversión propia de Rol se unió a la de su socio, Tomás Patrón Costas, para llevar a cabo el sueño de contar con un punto de venta donde los usuarios de motos encontraran todo lo que necesitan. La oportunidad se basa en el crecimiento de la venta de motos y los creadores de Motocity se dieron cuenta de que en la Argentina no existía ninguna empresa que reuniera a todas las categorías de productos para la gran variedad de marcas y precios.

“Motocity integra su cadena de locales a la calle con una fuerte estrategia de venta digital”, consideran sus fundadores. El canal de ventas digital y el chat online cuentan con respuestas al instante para atender a las inquietudes de sus usuarios, una agenda de actividades de interés para las categorías de motociclistas y un catálogo de productos. El ranking de los más vendidos en todas las categorías lo ocupan los cascos –300 unidades al mes–, guantes, camperas y equipos de lluvia.

Antes de facturar $ 7 millones el año pasado, Rol siempre supo que quería ser emprendedor y, a partir de su amor por las motos, tuvo la idea de Motocity. Con su amigo, cuando todavía trabajaban en relación de dependencia, dieron inicio al proyecto de este supermercado para motos. Rol se desempeñaba en la industria automotriz y Patrón Costas en compañías de consumo masivo, pero los administradores de empresas querían algo más.

“Trabajé 15 años en una automotriz estadounidense en la que usaba motos. En los Estados Unidos vi que se podían comprar accesorios en los mini markets, un formato que acá no existía”, explica Rol sobre la idea de desembarcar en un mercado poco explorado en el país.

Como una tendencia general en el retail, los emprendedores no querían quedarse afuera de la oportunidad de la venta off y online. “Creemos que teníamos que apostar a la omnicanalidad porque los clientes quieren probar el producto antes de adquirirlo. En la Argentina todavía estamos lejos de concretar ventas 100 por ciento a través del e-commerce”, dice el fundador. Es por eso que, en ese camino por la integración entre los distintos canales, los productos adquiridos en la web se pueden recibir a domicilio o retirar en las sucursales.

Los siete empleados en los dos puntos de venta atienden a todo usuario de manera personalizada según qué tipo de motociclista sea. “Puede ser el de médanos, el de pista, el que hace delivery, el que anda en ruta o el que usa una Harley Davidson”, enumera Rol. Motocity entiende que cada uno requiere de un equipamiento distinto, por eso los locales están segmentados.

Después de la tienda inaugurada en Salta, los fundadores están analizando nuevas plazas. “Las próximas pueden ser en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y las principales ciudades del interior”, anticipa Rol sobre el desarrollo del canal offline para acompañar el crecimiento de las ventas digitales.

La versión original de este artículo fue publicada la edición 286 de Revista Apertura. Enterate cómo conseguirla acá.



F Florencia Lippo