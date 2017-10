El antiportfolio: qué inversiones no recomiendan los analistas

Armar un buen portfolio de inversiones es una tarea casi artesanal; observar los comportamientos del mercado, reaccionar a tiempo y adelantarse a posibles movimientos bruscos resultan clave a la hora de adoptar una posición. Si bien todos los instrumentos que tocan la luz son parte del reino de los inversores, parafraseando a Mufasa en el Rey León, cada especialista tiene su “Cementerio de los Elefantes” al que le recomienda a sus clientes no ir (al menos por ahora).

Determinar el perfil de riesgo que cada ahorrista quiere adoptar el mercado fue un comentario unánime entre los analistas. Apertura.com consultó a una especialistas para diagramar en conjunto el antiportfolfio, aquellas inversiones a las que ellos invitan a mirar más de reojo para tener un panorama más claro a la hora de desembolsar los ahorros.

Para Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, hay dos premisas básicas: no operar productos que el inversor no entiende cómo funcionan y no invertir en activos que tengan un riesgo más alto del que se pueda tolerar. “En el afán de buscar rendimientos extraordinarios se meten en productos de inversión en los que tienen mucha expectativa de retorno y después se la terminan pegando fuerte”, explicó.

Yendo a un plano más particular del mercado, el analista aseguró que “no invertiría en el mercado Forex porque es dificil de predecir, hay posiciones que tienen mucho apalancamiento, lo cual es un arma de doble filo”. Así también calificó a las opciones financieras y los futuros. “Otro mercado que suelo evitar es invertir en fondos de inversión privados en los que no conocés bien su política de inversión, excepto que confíes mucho en el portfolio manager”, analizó.

Por otro lado, Sabrina Corujo, Head of Research de Portfolio Personal, enfatizó en que “lo más importante es que el cliente se vaya con una inversión con la que pueda dormir tranquilo”. A la hora de elegir una herramienta que hoy no recomendaría, la economista aseguró que no es momento para tener bonos a tasa fija en la cartera. “Si bien están altos y la curva está invertida, esperaría a que la inflación empiece a descender”, expresó. Y agregó: “Tampoco soy muy amiga de los bonos Badlar y los indexados por CER”.

Con respecto a las acciones, Corujo puntualizó: “No hay una que no recomendaría porque todas van a subir en algún momento, pero sí sería cauta con aquellos papeles de empresas que tienen resultados financieros muy pesados”. Asimismo, también señaló que al plazo fijo ya no lo considera como una opción de inversión.

Según Mariano Otálora, director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales, el mejor consejo es no asumir riesgos desmedidos. “Inversiones que tienen un riesgo alto, como invertir en arte o jugadores de fútbol, necesitan tiempo de maduración. Prefiero invertir a mediano y largo plazo porque las inversiones siempre necesitan cierta maduración y a corto plazo hay mayor grado de riesgo y especulación”, comentó. “Tampoco pondría mis ahorros en inversiones ilíquidas, prefiero las financieras porque son líquidas y me permiten moverlas según el contexto del mercado”, afirmó el especialista.

A la hora de señalar una herramienta en la que no recomendaría invertir, Mariano Di Maggio, asesor de Banca Privada de InvertirOnline.com, aseguró que “no lo haría en productos muy estructurados donde no se conozca bien el objetivo del negocio”. En tanto, el analista hizo hincapié en no ingresar al 100 por ciento en un solo tipo de activo. “El mercado puede tener subas y bajas y el inversor no experimentado se puede asustar”, amplió.

Si bien el alza de la cotización del bitcoin lo habían vuelto una opción interesante, especialmente para startups que buscaban financiarse a través de las Initial Coin Offerings (ICO), Martín Sánchez Bazán, director de Wealth Management de Balanz Capital, no recomienda las criptodivisas. “Hoy no lo tenemos en el radar de las alternativas por más que haya gente que haya ganado dinero”, aseveró y destacó la reciente prohibición del Banco Central de China en cuanto a la colocación de bitcoins.

El timing es una de las cuestiones que Sánchez Bazán resalta a la hora de invertir. “No consideramos que haya inversiones buenas o malas, lo que tratamos es de ver el mejor precio de entrada y anticiparnos”, apuntó. Y explicó: “Siempre hay que profundizar y entender qué quiere el cliente. Por ejemplo, si busca una renta mensual trataríamos de no entrar en commodities o acciones para poder darle cierta seguridad de los cobros o si necesita cierto nivel de liquidez no le recomendamos entrar en el mercado inmobiliario”.

Al referirse a los títulos de empresas, Sánchez Bazán advierte que la oportunidad de invertir en el Merval no será infinita. “Hoy, después de varias jornadas alcistas, hay que ser selectivo porque sabemos que en un momento se va a corregir, puede ser después de las elecciones o en otro momento”, concluyó.

@ @XaviLedesma