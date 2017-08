Adrián Suar: “Pegarla con una lata te ayuda a compensar algunas pérdidas”

“Las cosas importantes siguen pasando en la pantalla abierta”, dispara Adrián Suar, gerente de Programación de El Trece. Sin embargo, reconoce en la entrevista con TARGET que hoy sería “inviable e imposible” pensar en algunas superproducciones que se hacían no tanto tiempo atrás. Puntualmente, se refiere a lo que hizo Canal 13 en el Mundial 2006, cuando Marcelo Tinelli viajó con todo su equipo a Alemania para transmitir desde allá su programa durante casi un mes.

“Hacer un programa de ficción, en dólares, tiene un costo altísimo”, avanza Suar y explica cómo cambió también la forma de producir: “Antes salías con un solo equipo a la calle y grababas con una cámara. Hoy usamos tres cámaras. Entre los dos equipos tenemos 120 personas y la industria no te da aire como para que te puedas solventar”. Cada tipo de programa, detalla, tiene costos dispares: puede ir de los US$ 8000 a los US$ 35.000 por capítulo.

El otro condicionante que agrega el fundador de Pol-ka al describir la realidad de la tevé de hoy es la volatilidad del público: “No te da la posibilidad, como antes, de tener un programa más o menos normal. Si no te ven, no te ven. Y ahí, la pérdida es enorme”. En ese sentido, afirma que la apuesta empieza casi de cero cada año. “No es como en otras industrias donde, llueve o truene, te van a comprar. En televisión, sobre todo ficción, un año hacés 15 puntos y al siguiente hacés 5”, subraya.

“A mí me gusta tener la ficción a la noche”, reconoce Suar. La estrategia base del canal para el prime time suele ser Showmatch precedido de una tira de Pol-ka. Lo mejor que puede hacer la televisión para defenderse de las amenazas, enfatiza el gerente de Programación, es mejorar los productos: “Lo fundamental es tener buenos contenidos. El año pasado me equivoqué con Quiero vivir a tu lado. A la gente no le gustó, pero este año tuve revancha con Las Estrellas, que está en la sintonía de lo que la gente quiere ver. La pantalla de aire te obliga a entregar buen contenido siempre”.

“11 puntos”. Suar es tajante y concreto cuando se le pregunta si hay un umbral de rating para que una ficción siga al aire en el horario central. Las planillas, está claro, cambiaron. A mediados de 2001, El Trece levantó del aire Ilusiones, una telenovela protagonizada por Oscar Martínez y Julieta Díaz. Estaba planeado que saliera un año al aire, pero a los seis meses y por el bajo rating fue levantada. En el período en el que fue emitida promedió 13,05 puntos, según Ibope.

La variedad en el resto de la programación también es clave para mejorar la rentabilidad, retoma Suar. “Al anunciante hay que darle un buen abanico de posibilidades para que venga. Por un lado, por los puntos de rating que busca. Y por el otro, por el target al que le quiere comunicar”, dice.

En este sentido, rescata tres nombres propios que ayudan al canal a ser competitivo en el resto del día: Ángel de Brito, Mariana Fabbiani y Guido Kaczka. Se trata, además, de contenidos representativos de la estrategia. Noticias de Bailando por un sueño, espectáculos y entretenimientos son el tridente de con el que quieren dar batalla.

Sin embargo, las telenovelas importadas también están presentes en su grilla. “Las latas te ayudan. Cuando los costos están complicados, pegarla con una lata no solo ayuda a bajarlos, sino que permite compensar alguna pérdida que se pueda tener”, admite Suar.

La relación de costos entre producir localmente y comprar una lata, según el actor, es de “cinco a uno”. Igualmente, asegura que seguirá probando con las ficciones made in casa: “Me gusta tener buenas historias propias. Le debe pasar lo mismo a Telefe, que terminó Fanny pero seguramente seguirá con otra novela. No es que nos pusimos de acuerdo para darle visibilidad a la novela turca. Lo hicimos porque tenemos una programación muy amplia y a veces no llegamos a cubrir todos los costos”.

La TV ataca

Si bien la impresión general indica que las nuevas plataformas ganan cada vez más terreno, la tele no se achica. De hecho, en los últimos años, mostró un leve crecimiento. Según Kantar Ibope Media, el encendido creció un 1,85 por ciento entre 2013 y 2016, apuntalado sobre todo por la televisión por la TV paga.

La luz amarilla se prende, sin embargo, cuando se observa el envejecimiento del espectador. Según la misma consultora, en 2013, el 38 por ciento de los espectadores tenía más de 50 años. En 2016, el porcentaje trepó a 41.

En este sentido, Suar asegura que actualmente tiene los mismos problemas que cuando empezó su rol en el canal, hace ya 15 años: “El tema es tratar de tener la mejor programación, que no se te vaya el público y encontrar el target 18-45. A veces, los chicos de 15 a 25 se van de la tele abierta, entonces hay que ir a buscarlos. Desde que hago televisión se habla de lo mismo”.

Una de las patas que han incorporado los canales pasa por los contenidos que pueden subir a sus portales o aplicaciones. En este punto, Suar no termina de percibir el beneficio: “Todavía es una apuesta a futuro, no encontramos la forma de que se pueda monetizar. La hallaremos, hay que esperar, pero por ahora es pura inversión. Hay que estar adaptado a los nuevos medios y a lo que se viene, pero todavía no se sabe cómo se va a monetizar. Es un tema difícil”.

Por otro lado, con el inicio de la Superliga, los canales de aire ya no transmiten el fútbol local. ¿Cuánto afecta realmente a El Trece? “La ida del fútbol afecta, claro. Pero los números altos estaban en los partidos de Boca y River, que hacían 15 o 16 puntos. Un 30 por ciento medía 10 y el resto, 5 puntos. No ayudaba tanto, muchos partidos la gente no los miraba”, explica el nacido en Queens.

¿Continuará la televisión tal cual se la conoce hoy? ¿Se adaptará o transformará en otra cosa? ¿Caerá el negocio irremediablemente? Suar está convencido: “La tele está más viva que nunca. No va a morir. Tendremos que encontrar la manera de que siga viviendo, porque es cierto que tiene problemas y más competencia”.

