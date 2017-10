Los 10 profesionales más arrogantes: cómo trabajar con ellos

Aunque la confianza es uno de los atributos más buscados en las entrevistas laborales, esta puede convertirse en un arma de doble filo si viene en grandes dosis. Ya sea merecido o no, en todas las industrias hay personas que creen que son indispensables para la compañía y que son los que tienen la mejor performance entre sus pares. La compañía especializada en análisis de sueldo, PayScale, entrevistó a más de 380.000 trabajadores de 480 profesiones y elaboró un top 10 de los profesionales más arrogantes.

Según el informe, el sueldo y el ego son directamente proporcionales. El 56 por ciento de los entrevistados que tienen un salario anual superior a los US$ 200.000 aseguraban que eran los de mejor desempeño en sus empresas, mientras que de los que cobraban menos de US$ 25.000, solo el 3 por ciento opinaba así. “Es difícil trabajar cerca de gente con demasiada confianza en si mismo”, asegura Cheryl Palmer, fundadora de la firma de counseling profesional, Call to Career, en diálogo con Marketwatch. Y aconseja estar con este tipo de personas lo mínimo indispensable para que no afecte el rendimiento propio.

Para el coach profesional Roy Cohen, la mejor recomendación es evitar competir con aquellos personas que tienen un ego muy alto, ya que “siempre intentan promover su propia agenda”. Por otro lado, Palmer afirma que en lugar de desafiarlos hay que recurrir a métodos más indirectos. “En lugar de decirles directamente que están equivocados sobre algo, hay que cuestionarlos sobre sus supuestos básicos”, apunta.

Este es el top 10 de los profesionales más arrogantes:

Chefs privados CEOs Directores de arte Diseñadores florales Bartenders Especialistas en operaciones aéreas Operadores de planta Ingenieros de sonido Granjeros Ganaderos