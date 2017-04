Errores a la hora de hacer tu currículum

Sentarse delante de la computadora a hacer el currículum puede ser una odisea difícil de resolver. ¿Se pone foto? ¿Se dicen los logros? ¿Y los fracasos? ¿Qué tan largo debe ser?

Javier Vargas, VP regional para América Latina de Right Management, una de las divisiones de ManpowerGroup, asegura que en su carrera leyó miles de currículos y en todos descubre los mismos errores. “Hay gente que hasta pone cosas que no son ciertas”, afirma.

¿Cuáles son los errores más comunes en los currículos?

Veo errores como gente que pone cosas que no son ciertas. O al momento de comprobar lo que dicen está desfasado en fechas y no coincide con la realidad que plantean. Hoy, tu perfil en LinkedIn es tan importante como el currículum de papel. Hoy, ambos tienen que estar en línea. Cuando te presentás a un trabajo te van a buscar en redes sociales y si no coinciden las fechas de tus trabajos se darán cuenta.

¿Las recomendaciones son importantes?

No como antes. Ahora están en LinkedIn y ahí te pueden dejar recomendaciones.

¿Cuánto pueden jugar en contra las redes sociales si me muestro poco profesional?

Puede jugar en tu contra. No podés mentir en ese sentido y te digo más: tené cuidado. Tu perfil en redes sociales, aunque se borre, puede quedar varios años. Te puede pasar que quieras entrar en la industria de la salud pero si aparecés fumando te puede causar problemas. Hoy lo importante es lo que pongas y también lo que no. Uno de los errores más grandes es que los currículos tienen que estar enfocados a los logros. Por ejemplo, escriben: “Fui jefe de 50 personas”. Pero más importante es a cuántos se promovieron al siguiente nivel, cuánto se redujo la rotación, etc. Ese es el mayor desafío que a la gente le cuesta.

¿Es verdad que el currículum tiene que ser de una carilla?

Sí, pero estás hablando en papel. Hoy ¿cuánto de tu currículum es en papel? Hoy hay currículos en video con clips de 30 segundos. Entonces tus redes sociales, LinkedIn, tu forma de trabajo es diferente. Lo recomendable es máximo dos hojas.

¿Y la foto?

Hay países donde no se pide foto y se pude considerar discriminatorio o ilegal que le pidas la foto.

¿Qué es lo que más le llama la atención de un currículum?

A mí me llama la atención que se pone en los currículos “Inglés, 80%”. Yo siempre me pregunto qué significa: ¿sabés el 80 por ciento del diccionario? Lo mejor es poner el nivel alcanzado (First, TOEFL). Pero jamás vi que alguien pusiera: liderazgo, 60%. En el futuro iremos llegando a que esas habilidades que las empresas buscan podrán ser mejor reflejadas.

