Dos argentinos participan del foro organizado por la Fundación de Obama

“Es un orgullo haber sido seleccionado, siento una enorme responsabilidad”. Desde Chicago, y a horas de participar del encuentro para jóvenes líderes organizado por la Fundación de Barack Obama, Pedro Robledo no oculta la satisfacción de haber sido seleccionado para acudir al foro que desde hoy encabeza el ex presidente de los Estados Unidos. Pero la diluye con una dosis de cautela y hasta de sorpresa. “Haber sido seleccionado entre las miles y miles de personas talentosas que hay en el país es una enorme responsabilidad”, remarca.

El subsecretario de Juventud de la Nación y militante de PRO es uno de los dos argentinos invitados a acudir al encuentro que congrega a jóvenes líderes de todo el mundo. Junto a la coordinadora de Red de Innovación Local, Delfina Irazusta, representarán al país en el Obama Foundation Summit, una reunión destinada a impulsar una mayor participación de los jóvenes en los principales desafíos que cada país, cada comunidad, tiene por delante.

De acuerdo a lo expresado por el ex mandatario de los Estados Unidos en el video en el que anunció la realización del Foro, el encuentro contará con la participación de jóvenes de todo el mundo, provenientes de diversos ámbitos.“Queremos inspirar y empoderar a las personas para que cambien el mundo”, dice Obama en el video. “Es por eso que este octubre estaremos reuniendo a cientos de líderes de todo el mundo para intercambiar ideas. Será un espacio para aprender unos de otros, y que luego cada uno vuelva a su comunidad y lideren el cambio en otros”, agrega.

“Todavía no tenemos mucha información de lo que va a ser el evento, tal vez por motivos de seguridad”, adelanta el joven funcionario. Sí se sabe que se extenderá por dos días –entre martes y miércoles–, y que contará con la presencia de líderes y figuras globales como el ex presidente norteamericano Barack Obama y su esposa Michelle, el ex primer ministro de Italia Matteo Renzi y el príncipe Harry, del Reino Unido, entre otros.

El subsecretario de Juventud de la Nación, Pedro Robledo. Fuente: Télam

“La mayoría de los jóvenes invitados a participar provienen de distintos sectores de la sociedad civil. Creo que soy uno de los pocos, sino el único, que viene de la política. Los jóvenes podemos transformar las cosas desde cualquier ámbito. En el caso particular de los que estamos en política, el mayor desafío que tenemos es cambiar lo que nuestra generación cree y piensa de los políticos. Meterse en política y tratar de cambiarla desde adentro es una de las aventuras y desafíos más interesantes que puede haber”, dice Robledo.

Respecto a las expectativas de cara al encuentro, el funcionario del Ministerio de Desarrollo Social explica que “el intercambio que podamos tener con todos los jóvenes líderes que asistirán es importantísimo”. “Tal vez no se ve de un día para el otro, pero siempre estos encuentros terminan sirviendo. Como es el caso de Hablemos de Todo, el sitio online que lanzamos el año pasado y en el que cualquier persona puede hablar sobre sexo, droga, violencia. La primera vez que entré en contacto con una plataforma similar fue en un congreso en Estados Unidos hace unos dos años. Conocí a quien estaba a cargo de un área de juventud en Inglaterra, que habían lanzado una web llamada Talk to Frank. Nosotros ahora lo hicimos, poniendo la tecnología al servicio de las personas. Y el éxito que tuvo fue impresionante”, ejemplifica.

Consultado sobre cómo capitalizar la experiencia en beneficio de nuevos emprendimientos en el país, Robledo dice que “el Estado puede poner herramientas concretas para el desarrollo de proyectos productivos”. “Hace unos meses, por ejemplo, lanzamos microcréditos para el conurbano bonaerense que afectan desde emprendimientos locales, como panaderías vecinales, hasta la inteligencia artificial” dice el funcionario. “Soy un convencido que esta es la manera más eficiente de desarrollar nuestra economía”, agrega.

El subsecretario de Juventud de la Nación dice también que si bien “la mayoría de los jóvenes no quiere estar en un trabajo en relación de dependencia, quiere tener su propio emprendimiento”, “el sistema educativo no nos prepara para eso”. “Soy un convencido que durante el Gobierno de Macri este es un sector que se va a desarrollar cada vez con más fuerza. Históricamente el espíritu de nuestro país es el de un país emprendedor”, considera.

Para que eso suceda, Robledo establece como prioridad que el Estado proporcione una educación de calidad para todos los argentinos. “El gran desafío que tenemos no sólo como país, sino como generación, es la generación de empleo”, concluye.

T Tomás Carrió