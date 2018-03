Dónde conviene hacer un MBA según el sueldo promedio de sus graduados

Como todos los años, Financial Times publicó su ranking con los 100 mejores MBA del mundo. La lista es elaborada con información provista tanto por el alumnado de las distintas universidades como también con datos que proveen las mismas instituciones. El informe pondera el salario promedio anual de los graduados, porcentaje de alumnos que consiguieron empleo tras terminar el curso y valor de la maestría en Negocios, entre otros 20 criterios. En esta ocasión fue la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford la que se coronó como la más valiosa a nivel global, dejando a Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD) en el segundo puesto.

Estados Unidos fue uno de los grandes ganadores del ranking, ya que sus universidades ocuparon siete de los diez primeros puestos. El salario promedio de un graduado del MBA en Stanford es de US$ 214.742, lo cual implica un incremento del 114 por ciento con respecto a lo que embolsaba antes de graduarse. En tanto, el 87 por ciento de su alumnado consiguió empleo a tres meses de haber finalizado la maestría.

Por su parte, INSEAD, escuela de negocios con sede en Francia y Singapur que en la edición 2017 ocupó el primer puesto, logró que el 82 por ciento de sus graduados consigan trabajo. Sin embargo, el salario promedio de un magíster egresado de aquella institución resultó ser de US$ 177.157 – un incremento del 105 por ciento con respecto al salario previo a la maestría -, una cifra menor que los US$ 190.826 de la escuela que se ubicó en la tercera posición, la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania.

Además de INSEAD, las otras universidades no estadounidenses que integraron el top ten tienen su sede principal en Reino Unido y China. London Business School, que se quedó con el cuarto puesto, logró un 93 por ciento de empleabilidad para sus graduados, cuyo salario promedio post MBA es de US$ 167.897 – un aumento del 109 por ciento -. En la octava posición, subiendo tres escalones con respecto al ranking 2017, se situó China Europe International Business School (CEIBS), con un 92 por ciento de sus 100 graduados habiendo conseguido trabajo y un sueldo promedio anual de US$ 162.858 para cada uno de ellos.

El resto de las escuelas que integraron los primeros diez puestos son: Escuela de Negocios de Harvard – 5° -, Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago – 6° -, Escuela de Negocios de Columbia – 7° -, Escuela de Administración y Dirección de Empresas Sloan del Instituto Tecnológico de Massachusetts – 9° - y la Escuela Haas de Negocios de la Universidad de California en Berkeley – 10° -. Ningún representante latinoamericano logró entrar dentro del ranking.