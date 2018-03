Cuál es el sueldo de Warren Buffett en Berkshire Hathaway

El multimillonario Warren Buffet es dueño y CEO de la compañía que creó, Berkshire Hathaway. Además invierte en diversas compañías y proyectos, por lo cual se calcula que su fortuna asciende a US$ 88 mil millones. Sin embargo, en cuánto al sueldo que percibe en su propia compañía, sorprende que es apenas el doble que lo que ganan sus empleados.

Según reporta CNBC, Buffett ganó un salario de US$ 100.000 –sin bonos- en 2017 mientras que un empleado en un puesto medio de la compañía ganó US$ 53.510 en 2017. Esto lo diferencia de otros CEO’s como Dennis Muilenburg de Boeing Co. que ganó US$ 1.7 millones con su salario en 2017 mientras que un empleado de esa empresa ganó US$111.204 el año pasado, lo que implica que el CEO gana 166 veces más que sus empleados..

Lo mismo ocurre en el caso de Tim Sloan de Wells Fargo CEO que cobró US$ 17.4 millones en 2017 mientras sus empleados cobraron US$60,446 y la CEO de Pepsi, Indra Nooyi ganó US$31 millones en total, 650 veces más que el salario medio de los empleados, US$ 47.801.