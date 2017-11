Cómo liderar equipos en tiempos de cambio

Los cambios tecnológicos y culturales por un lado y los cambios políticos a nivel país por el otro están teniendo un enorme impacto en empresas, organizaciones y estado. Acerca de cómo atravesar esta ola de cambios hacia dentro de las instituciones es que Diego Bekerman, Gerente General de Microsoft Argentina, Jorge Macri, Presidente del Grupo Provincia y Martín Cabrales, VP de Cabrales S.A. hablaron en el panel Management & Liderazgo del 10° Encuentro de los Líderes en La Rural.

Representado el sector privado y el público, los tres exponentes empezaron compartiendo experiencias acerca de los desafíos que les deparó el 2017. “El talento en nuestra industria es uno de los mayores desafíos porque encontrar el talento adecuado en un contexto que está en cambio permanente y en el que hay que saber anticiparse y trabajar con gobierno e instituciones implica no solo tener conocimiento, sino también inteligencia emocional”, contó Diego Bekerman.

Por otro lado, en el caso de Martín Cabrales, el desafío fue atraer la atención del consumidor. “Fue un año de consumo raro, fue difícil, pero hubo reactivación, el estado de ánimo cambió. El consumo a veces es errático así que tenemos que estar permanentemente observando qué quiere el consumidor e innovando, viendo qué hace la competencia y qué quiere la gente joven. Cambian los gustos, las tendencias y en bebidas como el café que no están popular en la Argentina atraer nuevos consumidores es un desafío siempre”, explicó.

“Estos dos años han sido muy desafiantes, difíciles, pero con la sensación de que es un difícil que vale la pena y eso es lo que nos tiene a los argentinos entusiasmados”, aportó Jorge Macri. “Son caminos difíciles pero de transformación. Desde adentro, sea como del parte del Grupo Provincia o como Intendente de Vicente López, es un cambio cultural. El estado tiene que tener un rol que agregue valor, tiene que solucionar los problemas y bridar servicios. Lo mismo para adentro del grupo, en empresas de seguros la pérdida técnica era 12%, hoy estamos 4% de perdida técnica, porque entendimos que tenemos que prestar un buen servicio y aunque tenemos un accionista que es el estado, tenemos que agregar valor, no vivir de eso”, explicó.

Gestión de talento

Acerca de cómo liderar a los equipos en tiempos de cambios, Bekerman aportó su mirada desde el mercado tecnológico. “Hay una falta grande de talento en el mercado tecnológico y eso es algo que hay que motivar desde lo público y privado para que los jóvenes se metan en tecnología. Cuando reclutamos talento buscamos mentes abiertas, flexibles, que sepan aprender de los errores, replicar buenas prácticas y que apuesten por la diversidad y la inclusión. En estos tiempos el desafío es preguntarnos cómo nos preparamos para lo que va a venir, cómo nos convertimos de líderes a coach, cómo encontramos nuevos roles en un proceso de reacomodamiento permanente”, explicó.

Martín Cabrales, cuya empresa ya tiene 76 años, expresó un pensamiento similar. “Para seguir creciendo en una empresa de tantos años y mantener la marca, las opciones son modernizarte o morir. En nuestro caso se dio el traspaso generacional de tercera y cuarta generación, empezamos con los dulces, las papas fritas y así ampliamos el mercado de exportación que con el café es complicado. La incorporación de gente joven en la empresa nos dio otra experiencia y ahí salimos al mercado de cápsulas, pero también la expertise del que está hace más tiempo es muy valiosa y necesaria. Después se trata de invertir en tecnología e invertir en recurso humano”, aportó Cabrales.

Macri, por su parte, aportó su experiencia en el traslado de las formas de gestión de lo privado a lo público. “Hay que poner el decir y el hacer en línea que es lo que más falta en lo público. Se habla de invertir pero no se invierte, se gasta”, explicó. “Es muy importante invertir en capital humano. El estado se transformó durante mucho tiempo en un lugar donde había poco premio por hacer las cosas bien. Hoy en el municipio tenemos capacitaciones, pagamos un plus por título, hacemos evaluación de desempeño y además tengo desayunos con los empleados constantemente”, explicó. “Las resistencias son las mismas que otros sectores, lo importante es construir la certeza de que el cambio no nos lleva por delante sino para adelante”, concluyó.