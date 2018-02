Cómo conseguir trabajo en Wall Street según los principales headhunters

Las películas nos enseñaron que el mundo de las finanzas no es para cualquiera, trabajar ahí puede ser adrenalínico para unos y estresante para otros, especialmente si hablamos de uno de los principales centros bursátiles del mundo: Wall Street. Muchos aspiran a formar parte del microclima financiero en Nueva York, aunque no todos pasan la vara alta de los reclutadores top. Sin embargo, un grupo de headhunters top – participaron firmas como Amity Search Partners, GQR, Goldsmith and Co., Heidrick and Struggles y Athena Search Partners, entre otras - le enumeró a Business Insider sus principales consejos para tener más posibilidades de entrar al hogar de la Bolsa de Nueva York.

Ser ágil y perderle el miedo a los proyectos agotadores. “Se buscan personas que sean más ágiles y flexibles de lo que jamás hayan sido”, afirmó uno de los recruiters que confesó que a la hora de realizar una búsqueda, lo atraen los candidatos que hayan pasado por “dificultades significativas”. Otra de las fuentes hizo hincapié en la necesidad de encontrar un nicho para destacarse. “Haz un esfuerzo y busca un área que no esté del todo penetrada, pero que también sea de valor para el banco”, explicó.

Demostrar conocimiento financiero. Conocer bien las herramientas con las que se trabajan y poder realizar un análisis detallado de los movimientos de mercado con los que se operan es otra delas cualidades deseadas por las firmas de Wall Street. “Busco a aquellos que ya están pensando como inversores y tienen una opinión y punto de vista propio sobre los deals en los que están trabajando”, afirmó uno de los headhunters relevado.

Transparencia. Si bien no tiene que ver con un aspecto directamente relacionado con los negocio, los reclutadores le confesaron a Business Insider que es uno de los aspectos más valorados a la hora de decidir sobre una contratación. Uno de los entrevistados ahondó con respecto a esto: “Que no sean honestos conmigo u otros recruiters eso, para mí, es algo enorme”. Además, expresó que su mejor consejo para los candidatos es que sean abiertos.

Por último, estos especialistas en captar talento mencionaron que la mejor manera de escalar a la cima, es no dar muchas vueltas. Saltar de un empleo a otro, así como también entre distintas áreas, puede no ser un buen augurio a la hora de tenerlo en cuenta para un puesto de mayor responsabilidad. “Eso no se ve bien para un cargo senior”, esgrimió uno de los headhunters. Su recomendación: “Lo más saludable es descubrir a qué se quiere aplicar y luego actuar para lograrlo”.