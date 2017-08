Los sueldos ejecutivos podrían subir entre 20 y 25% en 2018

Para el próximo año, el 55% de las empresas proyecta un incremento de entre el 20% y el 25% en los sueldos de directivos; y un 33% de las firmas, entre un 15% y un 20%. Los datos se desprenden de un relevamiento realizado por Glue Executive Search -headhunter especialista en Top Managament- sobre 203 Gerentes, Directores y Vicepresidentes de Recursos Humanos de empresas multinacionales y nacionales grandes de industrias de consumo masivo, farmacéutica, retail, tecnología, agro, energía y autopartes.

Para el 51% de las empresas, el aumento de ejecutivos se dará principalmente en el sector de operaciones, para el 34% en ventas y para el 7% en el área digital. En cuanto a las instancias de incrementos salariales, el 65% de las compañías continúa implementando dos aumentos por año: el primero entre marzo y abril, y el segundo entre septiembre y octubre.

Al finalizar el 2017, un 48% de las firmas encuestadas sostiene que habrán aumentado el salario de sus ejecutivos entre un 20 y 25%; y un 35%, entre un 25% y 30%. “En gran medida, las subas van en línea con la inflación prevista. No obstante, muchas compañías están brindando un aumento mayor por mérito; y en las industrias más competitivas los incrementos salariales tienden a ser superiores como una forma de retener al talento dentro de la empresa”, explica Daniel Iriarte, Socio Director de Glue Executive Search. Otro dato a destacar es que un 71% de los encuestados afirmó que su empresa cuenta con proyectos que implicarán la generación de nuevas posiciones en el 2018.

Retener el talento

Cuando un aumento salarial mayor no es posible, según el estudio, las empresas buscan retener a sus talentos en posiciones directivas mediante tres incentivos: flexibilidad, asignación a proyectos especiales y formación ejecutiva. Flexibilidad horaria y home office son los beneficios más demandados y más otorgados por las compañías. Le sigue proyectos especiales –buscando motivar a los perfiles talentosos e inquietos- y la formación ejecutiva, muy valorada ya que permite actualizarse, ampliar la red de contactos y conocer cómo se maneja el negocio en otros sectores. Por otro lado, la expatriación es uno de los incentivos menos tenidos en cuenta “Hay empresas que todavía no ven al ejecutivo como un talento global que puede aportar a toda la compañía, sino que se valora mucho su desempeño local y, en consecuencia, no se le suele ofrecer una posición en otra filial”, señala Iriarte.

Por último, al consultarles si cuentan con una política de diversidad al momento de hacer incorporaciones, sólo un 37% de los encuestados respondió que sí. En su mayoría, son las empresas digitales, del sector farmacéutico y de consumo masivo las que la aplican y está enfocada principalmente en la diversidad de género.