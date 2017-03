La fiesta de casamiento, un evento que cuesta entre $ 60 mil y $ 1 millón

La decisión de hacer una fiesta de casamiento tiene un precio: el festejo comienza a gestionarse con un piso de, por lo menos, $ 60 mil, y puede estirarse en el caso de las billeteras más abultadas hasta el millón de pesos.

“Se pueden hacer casamientos en un club social con un grupo reducido con $ 60 mil. Y tenés casamientos que te salen arriban de $ 1 millón”, explica Silvina Gigante, co fundadora junto a Patricio Liceda de Planners, una empresa de organización de eventos sociales como casamientos, cumpleaños de 15 y otros festejos.

A la hora de analizar costos, Liceda explica que “hay gente que cree que casarse en el campo es más barato que en el Tattersall de Palermo. Y están errados: es más caro en el campo, te diría que el doble”. En ese sentido, asegura que “hoy los clientes te exigen más con nuevas ideas, no quieren que sea igual a otros casamientos que ya fueron, lo quieran afuera y con mucho verde, no la típica celebración en una iglesia”.

La crisis no afecta a los casamientos, es decir que no hay menos fiestas porque haya menos plata en los bolsillos. “En las fiestas sociales hay una regla general: la gente se casa igual; ahorra y se casa”, cuenta Gigante los entretelones del festejo sí-o-sí y aclara que la industria cambió: “Tenés algo que no es menor: el mercado creció y no tenés 5 proveedores sino una lista muy variada, a eso súmale lo que las novias ven en redes sociales como Pinterest, que funciona como motor de ideas”. Así, asegura: “No tenés que encajarle a cualquier cliente cualquier cosa”.

El emprendimiento de ellos surge como consecuencia de muchos años trabajando en relación de dependencia organizando eventos.

Te mostrás como opción para gente que creía que un wedding planner era inalcanzable. Ambos emprendedores trabajaron junto al reconocido ambientador Martín Roig, tanto en el Palacio Duhau como en el Park Hyatt Buenos Aires, hasta que decidieron dar el salto por cuenta propia. “Nuestro trabajo, además de organizar el evento, es mostrarte como opción para gente que creía que un wedding planner era inalcanzable”, finaliza Liceda.